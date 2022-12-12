خبيرة تغذية تحذر من مخاطر الشاي والقهوة في الشتاء

يزداد استهلاك الشاي والقهوة دائمًا مع بداية فصل الشتاء، حيث حذرت أخصائية التغذية ناتاليا نيفيدوفا من عدم إدمان المشروبات المحتوية على الكافيين، لأنها يمكن أن تكون ضارة بالصحة.

كما أوضحت ناتاليا نيفيدوفا، مع وجود فائض من الكافيين في جسم الإنسان، يزيد التردد من تقلصات القلب، ولا تسيء استخدام الشاي والقهوة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وستساعد هذه المشروبات حقًا على البهجة، ولكن لفترة قصيرة فقط، وبعد ذلك سيعود التعب، وأقوى مما كان عليه من قبل.

وأضافت ناتاليا، أن الكافيين يزيد من العصبية ويعطل النوم، ويجب على النساء الحوامل أيضًا الحد من تناول الشاي والقهوة، بالإضافة إلى ذلك، هناك مكان تكون فيه الحساسية الفردية، وذلك حسب ما ذكره موقع “thetimeshub”.

وفقًا لأخصائي التغذية، يمكن دائمًا العثور على بدائل، على سبيل المثال، عن دفعات من الأعشاب مثل البابونج أو النعناع، وهذا الشاي له تأثير مهدئ.

كإضافات، يمكنك استخدام القرفة والتفاح، عند التحول من القهوة إلى الأعشاب، إذا كان من الصعب جدًا القيام بذلك، فإن الأمر يستحق شرب الأعشاب أو الكاكاو لفترة من الوقت.