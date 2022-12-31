خصائص رهيبة.. فوائد هامة لم تكن تعرفها من قبل عن ملح الهيمالايا

يتواجد ملح هيمالايا بشكل أساسي في الباكستان، ويتم استخراجه في جبال سالت رينج، وهو ملح صخري اكتسب لونه الوردي نظراً لوجود الشوائب الموجودة داخله، ويمكن أن يتراوح لون ملح الهيمالايا بين اللون الوردي الخفيف والوردي الغامق.

يتشابه ملح الهيمالايا مع الملح العادي إلا أنه يحتوي كميات أعلى من العناصر الغذائية، وله مذاق مختلف إلى حد ما عن مذاق ملح الطعام يعتقد أنه يعزى لاحتواء هذا الملح على معادن إضافية

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن القيمة الغذائية لملح الهيملايا تتلخص في أنه:

يحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم.

يحتوي على نسب منخفضة من: البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم.

يحتوي على نسبة قليلة من اليود بالمقارنة مع ملح الطعام.

يخلو كليًّا من الآتي: السعرات الحرارية، والألياف، والسكريات، والكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات.

فوائد ملح الهيملايا

1. تقليل مستويات الصوديوم في الطعام

بسبب مذاقه الذي يعد أكثر ملوحة من ملح الطعام العادي قد يستطيع الشخص الحصول على ذات درجة الملوحة التي يحصل عليها عند استخدام ملح الطعام العادي.

لكن من خلال استخدام كمية قليلة فقط منه، مما قد يؤدي لخفض حصة الصوديوم المستهلكة يوميًّا.

2. تحسين الهضم

قد يساعد تناول أطباق تم استخدامه أثناء طهيها على تحسين عملية الهضم.

إذ قد يسهم هذا الملح في تحفيز إنتاج بعض الإنزيمات الهامة، مثل: إنزيم الأميليز (Amylase)، وإنزيم معين في المعدة قد يساعد على هضم البروتينات بشكل خاص.

3. طرد السموم وتنقية الهواء

بالإضافة لاستعماله لأغراض الطبخ يعتقد أن من فوائد ملح الهيملايا القدرة على استخدامه بطرق أخرى قد يكون لها فوائد معينة، مثل الطرق الآتية:

مصابيح الملح: يعتقد أنها قد تساعد على تنقية الهواء من الملوثات.

الاستحمام بماء ممزوج بملح الهيملايا: يعتقد أنها طريقة محتملة لتحفيز طرد السموم من الجسم.

4. فوائد إضافية تشبه فوائد أنواع الملح الأخرى

بعض الفوائد التي تعزى لملح الهيمالايا هي فوائد من الممكن تحصيلها كذلك من خلال استخدام أنواع الملح الأخرى، مثل:

ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف بسبب احتواء الملح على الصوديوم اللازم للحفاظ على توازن سوائل الجسم.

علاج طبيعي لبعض مشكلات الجلد، مثل: الأكزيما عند استخدامه من خلال إضافة كمية من الملح إلى ماء حوض الاستحمام، وهي فائدة لم تؤكدها البحوث بعد.

تحسين الوضع الصحي العام للأشخاص الذين يعانون من الداء الرئوي المسد المزمن (Chronic obstructive pulmonary disease)، ولكن لا تزال البحوث العملية التي أجريت للتحقق من هذه الفائدة شحيحة وغير كافية.

ما رأي العلم بفوائد ملح الهيملايا المزعومة؟

على الرغم مما يتم تداوله عن الفوائد المذهلة لملح الهيمالايا إلا أنه لا أساس علمي يدعم غالبية ما يقال، إذ لم تظهر العديد من الدراسات العملية أي فوائد لهذا الملح تميزه عن أنواع الملح الأخرى.

فعلى الرغم من احتوائه بالفعل على معادن قد لا تتواجد في ملح الطعام العادي مثلًا، إلا أن نسبة هذه المعادن فيه قليلة جدًا.

الأضرار والآثار الجانبية

هذه بعض الأضرار والمخاطر الصحية التي تقترن باستخدام هذا الملح:

1. إدخال بعض الملوثات إلى الجسم

قد يحتوي ملح الهيمالايا كأنواع الأملاح الأخرى على بعض أنواع الملوثات المعدنية التي تعزى لتواجده في بيئات ملوثة أحيانًا، لذا من الممكن أن يحتوي مثلًا على نسب عالية من الرصاص.

2. خلل في مستويات اليود

بسبب احتوائه على نسبة قليلة من اليود مقارنة بملح الطعام، قد لا يكون خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بنقص اليود أو المعرضين للإصابة بنقص اليود.

3. أضرار متعلقة بالإفراط في تناوله

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول ملح الهملايا أضرار كتحفيز الإصابة بالمشكلات الصحية الآتية:

ارتفاع ضغط الدم.

أمراض الكلى المزمنة.

فرط صوديوم الدم (Hypernatremia).

بعض أمراض العظام.