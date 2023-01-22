خطأٌ جسيم... احذروا النوم بشعر مبلّل!

حذّر خبير النوم ماكس ستيفنز من الذهاب إلى الفراش من دون تجفيف الشعر، لأن ذلك ينطوي على العديد من المخاطر التي تضر بالشعر.

وأوضح ماكس أن السلامة الهيكلية للشعر تضعف عندما تكون مبللة وتجعله أكثر عرضة للتكسر، لذا يمكن أن يؤدي الذهاب إلى الفراش بشعر مبلل إلى إنشاء شعر مجعد وهش. إذا لاحظت أن شعرك ليس بحالة جيدة كما كان عليه من قبل، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص من عادة غسل الشعر ليلاً.

وقال ماكس: “عندما تتحركين وتتقلبين أثناء نومك يتعرض شعرك للضغط الذي يمكن أن يتسبب في تقصف الشعر، وعندما يكون الشعر مبللاً يسهل تعرضه للضرر أكثر مما لو كان جافاً”.

نمو البكتيريا

يمكن أن يتسبب الشعر الرطب أيضاً في نمو البكتيريا في الأسرّة وعلى الوسائد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بحب الشباب وقشرة الرأس. يمكن أن تسبب البكتيريا أيضاً مشاكل في الجهاز التنفسي إذا تشكل العفن.

الشعور بالبرودة

حذر ماكس من أن النوم بشعر مبلل يمكن أن يزيد شعورنا بالبرد ليلاً في فصل الشتاء، وهذا ما قد يدفعنا لتشغيل مصدر للتدفئة طيلة الليل وبالتالي زيادة فواتير الطاقة. كما أن عدم تجفيف الشعر يدفعك إلى استخدام مجفف الشعر في الصباح وهذا يزيد من تكلفة الكهرباء.

ويوصي ماكس بتقليل مرات غسل الشعر قبل النوم لتجنب المخاطر الناجمة عن هذه العادة، وينصح بتجفيف الشعر فور غسله إذا كان ذلك ضرورياً.

استخدام الخيار البارد لتجفيف الشعر

يُعدّ استخدام الهواء الساخن طريقة سريعة لتجفيف شعرك، ولكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى إتلافه، ويمكن أن يتسبب في تساقطه خلال اليوم. ووفق الخبراء، فإن اختيار تجفيف شعرك في الإعداد الأكثر برودة، لا يقلل من احتمال إلحاق الضرر بشعرك فحسب بل يحافظ أيضاً على ثبات تسريحتك لفترة أطول.