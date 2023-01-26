خطأ يرتكبه كثيرون في تخزين الفواكه

حفظ الفواكه والخضروات بشكل صحي من أبرز المشكلات التى تواجه كثير من الأشخاص خاصة ربات البيوت.

تنصح الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية بعدم تخزين بعض أنواع الفاكهة بعضها بجانب بعض.

وتشير الخبيرة إلى أنه مثلا لا ينصح بوضع التفاح بجانب الموز. لأن الموز في هذه الحالة سينضج بسرعة ثم يتعفن. ونفس الشيء يحصل مع البرتقال.

وتقول: “لا ينبغي تخزين الموز والتفاح ليس فقط بعضهما مع بعض، بل وبجانب الفواكه والخضروات الأخرى، لأنهما يحتويان على مادة الإيثيلين، التي تسرّع نضوج المنتجات الأخرى”.

وتوصي بعدم وضعها في كيس واحد أو تخزينها في سلة واحدة. وإذا تطلب الإسراع في نضوجها فيمكن وضع الأفوكادو بجانبها.

وتضيف، الموز والمانجو والكيوي هي فواكه تنتج الإثيلين أيضا، لذلك يمكن أن تسرع في تلف الفواكه الأخرى.