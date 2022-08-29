خطر يهدد قلوبكم!

أفاد بحث جديد أنّ 9 من كل 10 لا ينامون جيداً ليلاً، وأن النوم السيء يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقدّر البحث الذي عُرض في مؤتمر جمعية القلب الأوروبية لعام 2022 في برشلونة، أنه يمكن منع 7 من كل 10 إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية، شرط النوم الجيد.

وأجرى البحث البروفيسور أبوبكاري نامبيما من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الصحية والطبية بباريس، وقال: “من المتوقع انخفاض معدل النوم الجيد، بسبب الحياة المزدحمة”. ودعا إلى التوعية عن مدة النوم ودورها في ضمان صحة القلب في وقت مبكر من العُمر.

ووفقاً لموقع “ساينس دايلي”، لفت البحث الانتباه إلى إمكانية تحسين معدلات النوم بخفض الضوضاء الليلية، وتقليل التوتر في العمل.

واعتمد البحث على مشاركة 7200 شخصاً في دراسة لجماعة باريس المستقبلية، وهي جماعة قائمة على الملاحظة ومراقبة السلوكيات المجتمعية. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 59.7 عاماً، 62% منهم، رجال.

وخضع المشاركون على مدار 8 أعوام إلى فحص جسدي، واستكملوا بيانات عن نمط الحياة والتاريخ الطبي الشخصي والعائلي، وجُمعت معلومات عن 5 عادات للنوم، وقياس عدد ساعاته وتقييم تأثيره على صحة القلب.

ووجدت النتائج أن الذين ينامون بين 7 و8 ساعات كل ليلة، ولم يعانوا من الأرق، أو من النعاس المفرط أثناء النهار، ويستيقظون صباحاً، هم الأقل عرضة لأمراض القلب التاجية.

وتوصل البحث إلى أنه إذا تمتع جميع المشاركين في الدراسة بنوم مثالي، فإن بالإمكان تجنّب 72% من الإصابات بأمراض القلب.