خطوات بالغة الأهمية قد تحمي من التهاب المفاصل

يعاني العديد من الأشخاص من آلام المفاصل التي غالبًا ما تكون ناتجة عن الالتهابات، وتعيق هذه المشكلة القيام بالنشاطات اليومية كالمشي وصعود الدرج والتنقّل وممارسة التمارين الرياضية. لذا من الحكمة حماية المفاصل من التلف منذ سن مبكرة.

ويعدّ هذا المرض التهابًا في مفصل واحد أو أكثر يمكن أن يؤدي إلى الألم والتورم والتصلب وعدم القدرة على الحركة أو استخدام المفصل بشكل طبيعي.

ويؤثر التهاب المفاصل بشكل شائع على الركبتين والوركين والعمود الفقري واليدين، وبمجرد تلف الغضروف المفصلي يصبح التغيير غير قابل للإصلاح.

نصائح للوقاية من التهاب المفاصل

من الضروري الاهتمام بصحة المفاصل منذ الصغر لتفادي الوصول لمرحلة الالتهاب، ومع التقدم في العمر من الجيد اتباع النصائح التالية لتقليل خطر الإصابة بالمرض، كالتالي:

1- الحفاظ على وزن صحي للجسم

يمكن أن تتسبب الكيلوغرامات الزائدة في تلف المفاصل بشكل أسرع عن طريق وضع عبء مادي إضافي عليها، إذ يضع كل كيلوغرام إضافي من وزن الجسم حمولة إضافية من 4 إلى 6 كيلوغرامات على مفصل الركبة، اعتمادًا على النشاط المعني.

2- تجنب التدخين

وفقًا لموقع bluecrossmn، فإن التدخين يزيد من خطر تلف الغضروف وتفاقم التهاب المفاصل، وقد يجعل علاج بعض أشكال التهاب المفاصل أقل فعالية ويزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الجراحة.

لذا يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في حمايتك من التهاب المفاصل بطرق أكثر مما تتخيل.

3- ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة التمارين الصحية بانتظام في الحفاظ على قوة المفاصل ومرونتها وأيضًا حماية الغضروف، لذا يجب على المرء ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة كل يوم و3-4 مرات في الأسبوع.

4- الحفاظ على وضعية صحية

الوضعية السيئة خاصة لفترات طويلة تضع حملاً مفرطًا بشكل غير طبيعي على المفاصل، ما يؤدي إلى تآكلها بشكل أسرع، لذا فإن التوافق الصحي لجميع مفاصل الجسم أثناء الوقوف والجلوس والمشي يحمي من التهاب المفاصل.

5- تجنب الكعب العالي

ذكر موقع TIMESOFINDIA أن ارتداء الكعب العالي يؤدي إلى وضعية غير فسيولوجية، ممّا يزيد من الضغط على مفاصل القدمين والكاحلين والوركين والعمود الفقري، لذا فإن ارتداءه لفترة طويلة يسبب آلام المفاصل.

6- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

تحكّم في السعرات الحرارية في نظامك الغذائي للحفاظ على وزن صحي للجسم، وأضف أطعمة مثل الزنجبيل والثوم والأسماك والمكسرات والتوت والفواكه الملونة والخضروات الورقية إلى نظامك الغذائي، لأنها مفيدة ضد التهاب المفاصل، لأنها لها تأثير مضاد للالتهابات.