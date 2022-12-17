دراسة: اتباع نظام غذائي عالي البروتين طريقة فعالة لإنقاص الوزن

أكدت دراسة أجريت حديثا أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين طريقة آمنة وفعالة لفقدان الوزن والحفاظ على كتلة العضلات، لعقود من الزمان، اعتقد الخبراء أن فقدان الوزن كان مجرد لعبة أرقام – احرق سعرات حرارية أكثر مما تأكل، فإن الأبحاث الحديثة تظهر أن نوع السعرات الحرارية التي تستهلكها قد يكون له تأثير كبير على وجه التحديد، قد تعني كمية البروتين التي تتناولها الفرق فى إستراتيجية إنقاص الوزن الفعالة، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

من المعروف منذ فترة طويلة أن البروتين هو الأكثر إشباعًا من بين العناصر الغذائية الثلاثة – الدهون والكربوهيدرات والبروتين، أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي، تحفز الأحماض الأمينية للبروتين جسمك على إفراز هرمونات تنشط مراكز الشبع في دماغك، هذا يخلق شعوراً بالامتلاء طويل الأمد يمكن أن يمدك بين الوجبات، ويقضي على الرغبة في تناول السعرات الحرارية الزائدة.

يحرق البروتين المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم

قالت جين شينمان، خبيرة التغذية، إن للبروتين تأثير حراري أعلى للغذاء (TEE)، مما يعني أنه يتطلب سعرات حرارية أكثر للهضم والتمثيل الغذائي من الكربوهيدرات والدهون.

يساعدك البروتين على الاحتفاظ بالعضلات

غالبًا ما يقترن فقدان الوزن ليس فقط بفقدان الدهون، ولكن أيضًا بفقدان العضلات، ولكن تناول البروتين يساعد في الاحتفاظ بالعضلات حيث تريدها، يساعد البروتين الكافي على بناء قوة العضلات والحفاظ عليها، والتي تنخفض بعد سن الثلاثين.

يساعد البروتين في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام

إقران البروتين بكربوهيدرات الحبوب الكاملة يحافظ على ثبات نسبة السكر في الدم، ويحافظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم، ويبطئ امتصاص السكر من معدتك إلى مجرى الدم، مما قد يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم من الارتفاع الصاروخي ودرء الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة ويعيش نمط حياة خامل نسبيًا، فإن الكمية الموصى بها من البروتين اليومي تبلغ حوالي 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم. علاوة على ذلك ، فإن القاعدة الأساسية “للحد الأعلى المسموح به” لاستهلاك البروتين هي حوالي 3.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.