دراسة: الفياغرا قد تقلل من خطر الموت المبكر

الفياغرا هي حبوب دوائية تستخدم لعلاج مشكلات الرجال الجنسية أو ما يعرف بضعف الانتصاب، فتزيد تدفق الدم إلى القضيب لتحقيق الانتصاب إلى جانب التحفيز الجنسي.

أظهرت نتائج دراسة نشرت مؤخرا في مجلة “Sexual Medicine” أن الرجال الذين يتناولون الفياغرا لعلاج ضعف الانتصاب يمكن أن ينقذوا أنفسهم من الموت المبكر.

وحللت الدراسة سجلات طبية لفترة 14 عاما، وشملت أكثر من 23000 رجل أميركي استخدموا الفياغرا، وقارن التحليل التفاصيل الصحية الموجودة في سجلات 48000 رجل لم يستخدموه.

وتبين أن الذين استخدموا الفياغرا كانوا أقل عرضة بنسبة 39 في المئة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالذين لم يستخدموه، و13 في المئة أقل عرضة للإصابة بأزمة قلبية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وكانوا يتمتعون بحماية أفضل من أمراض القلب. وشملت الدراسة عناصر مثل العمر والأدوية وتاريخ المرض وحالة التدخين.

وقال الباحثون إن ” مادة الفوسفوديستيراز (Phosphodiesterase) من النوع الخامس ليست آمنة فحسب، بل قد يكون لها خصائص مهمة في الوقاية من أمراض القلب”.

وقال طبيب القلب ديباك بهات، مدير Mount Sinai Heart في نيويورك، إن الدراسة كانت مثيرة للاهتمام، لكن “التجربة السريرية العشوائية التي يتم فيها إعطاء العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عشوائي الفياغرا (…) ستكون ضرورية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي فوائد حقيقية للدواء على القلب والأوعية الدموية”.

وأضاف لموقع “سينس أليرت”: “في حين أنه من المحتمل أن يكون للفياغرا بعض الفوائد (…) فإن ذلك يتطلب مزيدا من البحث، وهذه الدراسة الحالية لا تثبت ذلك”.

وقال نيال ويت، الكيميائي الصيدلاني في جامعة سيدني في أستراليا، للموقع إن “الدراسة قائمة على الملاحظة، لذا لن يكون لها تأثير مثل التجربة السريرية”.