دراسة تحذر.. عدم انتظام موعد النوم يهدد صحة القلب

كشفت دراسة جديدة، أن الذهاب إلى النوم متأخرا بعد دقيقة واحدة فقط من الوقت المعتاد، تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجد الخبراء أن الروتين المتقطع للنوم عن طريق تأخير النوم بين دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة يسبب ارتفاع معدل ضربات القلب بعد النوم، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال الخبراء إن الفشل في الالتزام بوقت محدد ومنتظم للنوم يمكن أن يشكل خطرا على القلب، والذي قد يتطور ليصل إلى أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل صحة القلب.

وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما ذهب الأشخاص متأخرًا إلى الفراش، كلما ارتفعت الزيادة في معدل ضربات القلب، وتظل معدلات ضربات القلب سريعة طوال الليل وحتى اليوم التالي، مشيرة إلى أن ضربات القلب تكون طبيعية أثناء النوم المبكر.

وللتوصل لهذه النتائج، استخدم باحثون أمريكيون بيانات من أجهزة تتبع اللياقة البدنية على 557 طالبًا جامعيًا لمدة أربع سنوات، مع تحديد أوقات النوم وتحديد متوسط ذهاب كل منهم للفراش.

ومن جانبه، قال الدكتور نيتيش تشاولا، من جامعة نوتردام إنه معدل ضربات القلب يتغير أثناء النوم وحتى اليوم التالي، إذا لم ينم الشخص في نفس الوقت كل يوم، وبالنسبة لأولئك الذين يضطرون لتغيير أوقات نومهم، كالعاملين في المناوبات والذين يسافرون ليلا بشكل متكرر، يمثل النوم في توقيت ثابت كل ليلة تحديًا بالنسبة لهم”، مضيفا أن الحفاظ على روتين نوم ثابت هو الخطوة الأولى للحفاظ على صحة القلب.