السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسة تكشف الموسيقى الأكثر استماعاً قبل النوم

منذ 40 دقيقة
الموسيقى

الموسيقى

A A A
طباعة المقال

كشفت دراسة نُشرت نتائجها في مجلة “بلاس وان” العلمية، أن موسيقى الراب والبوب هي الخيار المفضل لعدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون الاستماع إلى الموسيقى قبل النوم، وليست الموسيقى الكلاسيكية الهادئة بحسب ما يعتقد معظم الناس.

وفي التّفاصيل، فقد راجع الباحثون بيانات من خدمة البث الصوتي “سبوتيفاي” لتحديد أنواع الموسيقى التي يستمع إليها الأشخاص الذين اعتادوا الاستماع إلى الموسيقى قبل النوم.

وأفاد الباحثون أن النتيجة المفاجئة للدراسة كانت أنّ الموسيقى الكلاسيكية الهادئة لم يتم الإبلاغ عنها بشكلٍ كبيرٍ تماماً كموسيقى الراب أو موسيقى البوب.

    المزيد من الصحة

    شاي القرفة
    إليكم فوائد شرب القرفة قبل النوم
    أعراض التسمم الغذائي الشديد تبدأ بالظهور خلال عدة ساعات أو بعد بضعة أيام
    إليكم 5 علامات تنذر بالتعرض لتسمم غذائي
    النوم -تعبيرية
    أطعمة ومشروبات تساعدك في الحصول على نوم جيد ليلا

    الأكثر قراءة

    لحظة انفجار مرفأ بيروت
    بالفيديو.. فيلم وثائقي عن انفجار مرفأ بيروت سيكون فضيحة وزلزالاً مدوياً!
    أحد فروع "فرنسبنك"
    فرنسبنك يغلق كافة فروعه على خلفية قرار قضائي!
    القاضي بيتر جرمانوس
    بيتر جرمانوس: ميشال عون دمّر نصر الله.. ولا أستبعد عقوبات على مصرف لبنان