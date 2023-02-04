دراسة تكشف الموسيقى الأكثر استماعاً قبل النوم

كشفت دراسة نُشرت نتائجها في مجلة “بلاس وان” العلمية، أن موسيقى الراب والبوب هي الخيار المفضل لعدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون الاستماع إلى الموسيقى قبل النوم، وليست الموسيقى الكلاسيكية الهادئة بحسب ما يعتقد معظم الناس.

وفي التّفاصيل، فقد راجع الباحثون بيانات من خدمة البث الصوتي “سبوتيفاي” لتحديد أنواع الموسيقى التي يستمع إليها الأشخاص الذين اعتادوا الاستماع إلى الموسيقى قبل النوم.

وأفاد الباحثون أن النتيجة المفاجئة للدراسة كانت أنّ الموسيقى الكلاسيكية الهادئة لم يتم الإبلاغ عنها بشكلٍ كبيرٍ تماماً كموسيقى الراب أو موسيقى البوب.