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دراسة تكشف عن فوائد مذهلة للعسل... وعلاج لأمراض قاتلة

منذ ساعة واحدة
العسل

العسل

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يعدّ العسل من أفضل أنواع المأكولات لصحة الإنسان، خصوصاً لأمراض القلب.‏

وفي هذا المجال، كشف باحثون من جامعة “تورنتو” الكندية عن فوائد عظيمة لإضافة العسل في نظامنا الغذائي‎.‎

وذكرت دراسة أجراها باحثون من جامعة “تورنتو”، ونشرت نتائجها في مجلة‎ Nutrition Reviews، أن العسل يحسّن صحة القلب ‏والأوعية الدموية، كما أنه يساهم في ضبط مستويات السكر والكوليسترول في الدم‎.

ومن النتائج التي توصل إليها الباحثون في سلسلة من التجارب السريرية التي أشرفوا عليها، أن تناول العسل يخفض نسبة الغلوكوز في ‏الدم أثناء الصيام، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية التي تتسبب بتشكل الدهون على الكبد‎.‎

كذلك أكد الباحثون في تجاربهم وعددها 18 وشارك فيها 1100 شخص، أن العسل يرفع من نسبة الكوليسترول الجيد، ويحسّن من ‏مقاومة الجسم للالتهابات‎.‎

ووفق الباحثين فإن فوائد العسل تنبع من احتوائه على تركيبة معقدة من السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية ‏ومركبات نشطة بيولوجيا‎.‎

كم يجب أن نتناول من العسل يومياً؟

‏- نصحت الدراسة باستبدال السكر بالعسل، لأن ذلك قد يقلل من مخاطر التمثيل الغذائي على القلب‎.‎
‏- العسل المأخوذ من مصدر أحادي للزهور مثل الأكاسيا والبرسيم، مفيد جدا مقارنة بأنواع العسل الأخرى‎.‎
‏- يفقد العسل المعالج الكثير من فوائده الصحية بعد عملية البسترة‎.‎
‏- تأثير المشروب الساخن على العسل الخام يعتمد على عدة عوامل، وعلى الأغلب لا يدمر جميع خصائص العسل المفيدة‎.‎

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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