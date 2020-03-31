دراسة جديدة.. ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تؤدي لزيادة حالات الوفاة القلبية

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة حالات الوفاة القلبية في المناطق الأكثر سخونة من العالم، وفقا لدراسة جديدة نشرتها جمعية القلب الأمريكية.

وأشارت الدراسة إلى أن أسبابا مثل الحمية الغذائية وضغط الدم والتدخين، تعد مسببات للوفيات الناجمة عن أمراض القلب، كما خلصت أيضا إلى قدرة درجات الحرارة العالية بدءا من 42.7 درجة مئوية، على مضاعفة الإصابة بهذه الأمراض ومن ثم الوفاة.

ووفقا للباحثين بالدراسة، عندما ترتفع درجة الحرارة، يحاول جسم الإنسان تبريد نفسه عن طريق تحويل الدم من الأعضاء إلى تحت الجلد.هذا التحول يضع القلب تحت ضغط أكبر لضخه المزيد من الدم.

إليك بعض الطرق البسيطة لتعزيز صحة القلب وتجنب الإصابة بالأمراض:

التوقف عن التدخين

يزداد لدى المدخنين خطر الإصابة بالنوبات القلبية عن غيرهم، حيث يتسبب النيكوتين في تضييق الأوعية الدموية، مما يشكل صعوبة للدم في الوصول إلى عضلة القلب، وهذا بدوره يزيد ضغط الدم، بالإضافة لتأثير غاز أول أكسيد الكربون المُضر.

تجنب الأطعمة الدهنية

يؤدي تناول الأطعمة الدهنية مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والحلويات والسكريات، إلى تراكم الدهون في الشرايين وانسدادها، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ممارسة بعض التمارين الرياضية

تؤدي ممارسة التمارين لزيادة نشاط الدورة الدموية للقلب، كما يمكن للرياضة أن تُساعد في التحكم بضغط الدم وتقليل كمية الدهون في الدم.

الحفاظ على وزنك

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فاعمل على خسارة الوزن الزائد، لحماية قلبك، كما لا يخفى دور السمنة في أمراض القلب.

الحد من الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى مشاكل صحية، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، في هذا السياق، قد تساعد تمارين مثل اليوجا والتأمل في تقليل التوتر.