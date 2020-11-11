استمع لاذاعتنا

دراسة جديدة تكشف عن المواقع الأكثر تعرضاً لخطر انتشار كورونا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 12:26 مساءً
كورونا

كورونا

A A A
طباعة المقال

لايزال فيروس كورونا المستجد محط اهتمام العلماء والباحثين، وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature يوم الثلاثاء تم الاشارة إلى أن معظم حالات “كوفيد-19” في المدن الأمريكية الكبرى تنبع من زيارات إلى مجموعة قليلة من الأماكن.

وكشفت الدراسة التي، أن المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والفنادق ودور العبادة هي من بين 10% من المواقع، التي يبدو أنها مسؤولة عن 80% من الإصابات.

وقال المعد المشارك للدراسة والبروفيسور في جامعة ستانفورد، جوري ليسكوفيك، في إحاطة إعلامية عن البحث: “هذه أماكن أصغر، وأكثر ازدحاما، والناس يسكنون هناك لفترة أطول”، وفقا لـ”سي إن إن”.

وقال البروفيسور إن تخفيض قدرة المؤسسات إلى 20%، بدلا من إغلاقها بالكامل، يمكن أن يحد من الانتقال بنسبة 80%.

وحللت الدراسة، التي شملت باحثين من جامعة نورث وسترن وكذلك ستانفورد، بيانات الهاتف الخلوي من 98 مليون أمريكي في 10 مدن رئيسية، بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة ولوس أنجلوس وشيكاغو وهيوستن.

وتتبع الباحثون تحركات الناس إلى مواقع مثل المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة وصالات الألعاب الرياضية والفنادق، بالإضافة إلى مكاتب الأطباء وأماكن العبادة، أثناء النظر في تعداد فيروس كورونا في مناطقهم.

وقالت الدراسة: “في المتوسط ​​عبر مناطق المترو، أنتجت المطاعم كاملة الخدمات، وصالات الألعاب الرياضية، والفنادق والمقاهي والمطاعم ذات الخدمة المحدودة، أكبر الزيادات المتوقعة في الإصابات عند إعادة فتحها”.

وأضاف ليسكوفيك أنه بناء على نموذج البحث، “تحدث العدوى بشكل غير متساو للغاية”. وهناك زهاء 10% من نقاط الاهتمام التي تمثل أكثر من 80% من جميع الإصابات، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

وأشارت الدراسة إلى أن سكان المناطق منخفضة الدخل هم الأكثر معاناة، لأن لديهم عددا أقل من هذه المواقع المتاحة لهم، وبالتالي تصبح المواقع أكثر ازدحاما.

ومع ذلك، أشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن الدراسة لم تتعقب الأشخاص إلى مواقع يحتمل أن يكون عدد سكانها كبيرا، مثل المدارس والسجون ودور رعاية المسنين، بحسب “نيويورك بوست”.

    المزيد من الصحة

    التوت البري
    حصّن مناعتك في الشتاء بتناول هذه الأطعمة المتوفرة في منزلك
    رمان
    يحمي من أمراض القلب والسرطان … فوائد سحرية للرمان
    الدراسات لم تتوقف عن كورونا
    اكتشاف “جين غامض” في شيفرة فيروس “كورونا”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الملكة إليزابيث ويظهر البيانو الذهبي خلفها
    ما سر البيانو الذهبي الذي ظهر خلف الملكة إليزابيث … وهل يعود لصدام حسين؟
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري لـ”Axios ” الأميركي: أخشى ان يشكل أخي حكومة يسيطر عليها حزب الله الارهابي
    الدولار و الليرة اللبنانية
    الدولار يتهيأ لارتفاع جديد.. فكم سجل مطلع الاسبوع؟