دراسة جديدة: زراعة الاشجار لم تعد كافية لتقليص ثاني اوكسيد الكربون

دراسة جديدة، نشرت في مجلة “Earth’s Future”، تشير إلى أننا ببساطة لا نستطيع زراعة أشجار كافية لالتقاط الكمية الضرورية من ثاني أكسيد الكربون التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس.

وينتج البشر ما بين 30 مليار إلى 40 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري، وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام، وإذا واصلنا ذلك، ستستمر حرارة الأرض في الارتفاع وستدمر في النهاية أسلوب حياتنا.

كما يتفق معظم العلماء على أننا بحاجة إلى طريقة لالتقاط بعض من هذا ثاني أكسيد الكربون. وتتمثل إحدى الأفكار في زراعة الكثير من الأشجار. إذ تستخدم الأشجار ثاني أكسيد الكربون من أجل النمو، كما أنها تطلق الأكسجين.

وفي الواقع، إذ تم زراعة أشجار على مساحة بحجم الولايات المتحدة، فهي غير قادرة سوى على التقاط 10٪ من ثاني أكسيد الكربون الذي نبعثه سنويًا.

وتلفت الدراسة إلى أنه لا توجد مساحة كافية على هذا الكوكب للحصول على الأراضي الزراعية اللازمة لإطعام البشر بالإضافة إلى المساحة اللازمة لزراعة العدد اللازم من الأشجار.