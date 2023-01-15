دراسة: جميع سكان بكين سيُصابون بـ«كورونا» بحلول نهاية يناير

توقعت دراسة جديدة إصابة جميع سكان بكين، البالغ عددهم 22 مليوناً تقريباً بفيروس كورونا بحلول نهاية هذا الشهر.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد أشارت الدراسة إلى أن 92 في المائة على الأقل من الأشخاص في العاصمة الصينية سيصابون بـ«كورونا» بحلول نهاية يناير (كانون الثاني)، بينما أصيب 76 في المائة بالفعل بحلول 22 ديسمبر (كانون الأول).

وكان الفيروس قد انتشر بوتيرة سريعة جداً في الصين بعد أن خففت الحكومة من القيود في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتخلت فجأة عن سياسة «صفر كوفيد» في ديسمبر، وفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر ميديسين».

ووجدت الدراسة أن معدل انتقال الفيروس ارتفع إلى 3.44 مؤخراً، مما يعني أن شخصاً واحداً مصاباً بالفيروس يمكن أن يصيب نحو 4 آخرين.

وقالت الصين أمس (السبت) إن نحو 60 ألف شخص مصابين بـ«كورونا» ماتوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة «صفر كوفيد» الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام المعلنة سابقاً، وتعقب انتقادات عالمية لبيانات فيروس كورونا بالبلاد.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بالأمس بإعلان بكين وجددت مناشدتها للحصول على مزيد من البيانات التفصيلية. وكانت المنظمة قالت قبل أيام إن الصين تعلن عدداً قليلاً جداً من الوفيات الناجمة عن الفيروس ودعت إلى مزيد من المعلومات.

وشملت سياسة «صفر كوفيد»، التي استمرت ثلاثة أعوام، تكرار الاختبارات وتقييد السفر وعمليات إغلاق شاملة.