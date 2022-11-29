دراسة: علاقة بين ضغط الدم الانبساطي والسلوك العصابي

خلُصت دراسة جديدة نشرت في مجلة “General Psychiatry” إلى وجود علاقة بين ضغط الدم وخصوصًا ضغط الدم الانبساطي والسلوك العصابي (بالإنجليزية: Neurotic Behavior).

يعرف السلوك العصابي أو العصابية على أنها سمة شخصية تجعل الشخص أكثر ميلًا للمشاعر السلبية كالقلق، والخوف، والضغط النفسي، والغضب، والشعور بالذنب، والاكتئاب.

كما ترتبط العصابية بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والزهايمر، وتزيد خطر الموت المبكر، وتعتبر العصابية السمة الشخصية الأقوى للاضطرابات النفسية.

درس الباحثون 4 صفات لضغط الدم بين المشاركين في الدراسة وهي ضغط الدم الانقباضي، وضغط الدم الانبساطي، والضغط النبضي، وارتفاع ضغط الدم، وعلاقة كل واحدة بأربع حالات نفسية وهي القلق، والعصابية، والرفاهية الذاتية، وأعراض الاكتئاب.

وبعد تحليل البيانات تبين وجود علاقة سببية ما بين ضغط الدم الانبساطي والسلوك العصابي، ولم يظهر أي ارتباط بين ضغط الدم والقلق المرضي، أو أعراض الاكتئاب، أو الرفاهية الذاتية.

وأخيرًا أوصى الباحثون بمراقبة ضغط الدم وخصوصًا ضغط الدم الانبساطي والحفاظ عليه ضمن الحد الطبيعي، وذلك للوقاية من تأثيره على سلوك الشخص وصحته.