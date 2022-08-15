دراسة غريبة.. النظام النباتي قد يكون سبب في إصابتك بهشاشة العظام

في دراسة غريبة، قام بها مجموعة من العلماء في أكسفورد توصلوا بأن الأشخاص الذين أتبعوا النظام الغذائي النباتي في شبابهم أصبحوا يعانون من الكسور التي تنتج عن الإصابة بهشاشة العظام، وصنفت هذا الدراسة من أكبر الدراسات التي قام بها العلماء.

وذكرت الدراسة أن النباتين كانوا أكثر عرضة للإصابة بمخاطر الإصابة بالكسور، وذلك بعدما قاموا بعدموا أجروا تجاربهم على حوالي 30 ألف شخص مشارك، ونتج عن التجربة بأن السبب بأن النظام النباتي يفتقر للحوم التي أثبتت فاعليتها في الحماية من الإصابة بهشاشة العظام، وذلك في حالة تناولها بأعتدال، وذلك بحسب موقع bmcmedicine.

ويمكن أن تتسبب بعض العوامل مثل انخفاض مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض النشاط البدني، وعدم تناول الكالسيوم والبروتين بشكل كاف، بجعل العظام أكثر عرضة للكسر، وعادة ما تحدث الكسور في مرحلة البلوغ والسنوات التي تلي هذه المرحلة، ولكن الدراسات السابقة أظهرت أن النباتيين لديهم كثافة معادن أقل في العظام مقارنة بغير النباتيين.

ووفقاً للمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، فإن كثافة العظام عبارة عن “مقياس لكمية المعادن (معظمها الكالسيوم والفوسفور) الموجودة في حجم معين من العظام، وأُبلغ عن تناول كميات قليلة بشكل كبير من الكالسيوم والبروتين الغذائي بين الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم، وقالت الدراسة إنه على الرغم من هذا البحث السابق، فإن الارتباط بين النظم الغذائية النباتية ومخاطر الكسور لم يتضح حتى الآن.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة تامي تونج، عالمة الأوبئة والتغذية في قسم نوفيلد لصحة السكان بجامعة أكسفورد، عبر البريد الإلكتروني:هذه أول دراسة شاملة وأكبر دراسة حتى الآن للنظر في مخاطر كل من الكسور الكلية ، والكسور في مواقع مختلفة لدى الأشخاص من ذوي العادات الغذائية المعتادة المختلفة.