دراسة حديثة: ضعف البصر علامة تحذيرية لأمراض القلب

توصلت دراسة جديدة إلى أن ضعف البصر مع تقدمك في السن يمكن أن يكون علامة تحذيرية لحدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

تم ربط نوع معين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقدم هذا الاكتشاف الأمل في أن يتمكن أخصائيو البصريات في الشوارع العامة من فحصه ومنع السكتات القلبية.

وقال البروفيسور ثيودور سميث من كلية ماونت سيناي للطب في نيويورك: “لأول مرة ، تمكنا من ربط أمراض القلب والأوعية الدموية المحددة عالية الخطورة بنوع معين من AMD، وهو النوع الذي يحتوي على رواسب دروسينويد تحت الشبكية”.

وتتكون هذه الترسبات، المعروفة باسم SDDs، من دهون دهنية تتشكل تحت خلايا شبكية العين الحساسة للضوء في مؤخرة العين وترتبط بفقدان البصر، ويعد الاكتشاف صعبًا ويتطلب عمليات مسح تصوير عالية التقنية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال البروفيسور سميث إن “تدفق الدم إلى العين ينخفض ​​إما بسبب تلف القلب الذي يقطعها في جميع أنحاء الجسم أو من شريان الرقبة المسدود الذي يعيق تدفق الدم مباشرة إلى العين”.

وأضاف: “ضعف إمداد الدم يمكن أن يسبب ضررًا لأي جزء من الجسم، ومع هذه الأمراض المحددة، فإن شبكية العين المدمرة وبقايا SDDs هي تلك الأضرار، ويعني تلف الشبكية فقدان البصر، ويمكن أن يؤدي إلى العمى”.

AMD هو السبب الرئيسي للعمى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وينطوي على تلف المنطقة المركزية للشبكية المسماة البقعة، وهي المسؤولة عن القراءة والقيادة.

تحتوي الترسبات على الكوليسترول ولا يوجد علاج معروف، وأظهر تحليل 200 مريض من AMD يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الحادة والسكتة الدماغية أنهم كانوا أكثر عرضة بتسع مرات للإصابة بهذه الرواسب.

وقال المؤلف المشارك الدكتور ريتشارد روزن: “يوضح هذا العمل حقيقة أن أطباء العيون قد يكونون أول الأطباء الذين يكتشفون الأمراض الجهازية، خاصة في المرضى الذين لا يعانون من أعراض واضحة، ويجب أن يؤدي اكتشاف SDDs في شبكية العين إلى الإحالة إلى مقدم الرعاية الأولية للفرد، خاصةً إذا لم يتم إشراك طبيب قلب سابق، ويمكن أن يمنع حدثًا قلبيًا يهدد الحياة”.