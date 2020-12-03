دليل رسمي بأعراض اللقاح ضد كورونا

مع قرب دخول العالم مرحلة مواجهة كورونا باللقاحات، حددت مذكرة بشأن التطعيم في موسكو، بدقة الأعراض المحتملة التي يمكن أن تظهر بعد تلقي لقاح “سبوتنيك V”.

وأشار هذا الدليل إلى أن نحو واحد من كل عشرة مرضى تم تطعيمهم بأول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم قد يشعر بالحمى أو القشعريرة أو الضعف أو الغثيان، وقد يعاني 1.5٪ من انسداد الأنف أو الحلق.

ولفتت الوثيقة إلى أنه إذا شعرت بتوعك، فلا داعي للقلق، لأنه عبارة عن رد فعل فردي طبيعي للجسم وإحدى علامات تكون المناعة.

وينصح أولئك الذين يعانون من الضعف والتوعك والتعب العام والغثيان بتقليل النشاط البدني ومنح أنفسهم بعض الراحة.

وقد يعاني 5.7 ٪ من المرضى من آلام في الجسم والعضلات أو قشعريرة أو حمى أو صداع أو ارتفاع درجة الحرارة عن 37 درجة.

ويقول دليل الاستعمال: “يوصى عند درجة حرارة أعلى من 38 درجة بتناول خافض للحرارة ومسكنات للألم مثل باراسيتامول أو إيبوبروفين، وإذا كانت درجة حرارة الجسم أعلى من 39 درجة ولم تنخفض في غضون أربع ساعات بعد تناول الدواء، فأنت بحاجة إلى الاتصال بالطبيب”.

وأشير إلى أن 4.7 ٪ ممن تم تطعيمهم يعانون من ألم وحكة وتورم واحمرار في موقع الحقن. وفي العادة لا توجد حاجة إلى علاج، ولكن يمكن تناول مضادات الهيستامين لتقليل التورم والانزعاج.

كما أن 1.5٪ ممن تم تطعيمهم يمكن أن يشعروا بانسداد الأنف أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.

ويوصى في مثل هذه الحالات بـ”الغرغرة وشرب الكثير من السوائل واستخدام بخاخات الأنف”.

وقد يعاني أقل من واحد بالمائة من المرضى من زيادة معدل ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

يشار إلى أن سكان موسكو الذين بدأوا بالفعل في الحصول على التطعيم باللقاح “سبوتنيك V” لا يحصلون على توصيات طبية فحسب، بل وعلى شهادة بالتطعيم، وذلك بحسب “نوفوستي”.