دول ترصد “كورونا” في مزارع حيوان المنك

اكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، في بيان عن رصد 6 دول من بينها الدنمارك والولايات المتحدة، حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بمزارع تربي حيوانات المنك.

وأضافت أن الدول الأخرى التي رصدت إصابات بكورونا في حيوانات المنك هي إيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وكانت الدنمارك قد حذرت من أن تحول الفيروس يمكن أن يهدد فعالية أي لقاح مستقبلي وأمرت بالتخلص من كافة هذه الحيوانات على أراضيها والمقدر عددها بما بين 15 و17 مليونا.

ومنعت بريطانيا، السبت، دخول جميع الأجانب غير المقيمين على أراضيها القادمين من الدنمارك، بعد رصد الفيروس المتحول المرتبط بمزارع المنك، في البشر.

ويقول العلماء إن التحولات الفيروسية شائعة وغالبا غير مؤذية، والتحول الحالي للفيروس لا يسبب مرضا أكثر خطورة بين البشر.

لكن سلطات الصحة الدنماركية عبرت عن القلق من أن السلالة الجديدة التي أطلق عليها “البؤرة 5″، لا تثبطها الأجسام المضادة بنفس الدرجة كالفيروس العادي، وهو ما تخشى السلطات أن يهدد فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها في أنحاء العالم.

ومنذ حزيران 2020 تم تسجيل 214 حالة إصابة بكورونا في الدنمارك مع سلالات مرتبطة بمزارع لتربية المنك، بينها 12 حالة بسلالة فريدة سجلت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.