رئيس شركة مودرنا: تنفسنا الصعداء مع تطوير لقاح ضد “كورونا”

أكد رئيس شركة مودرنا أننا تنفسنا الصعداء مع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا. وقال رئيس شركة مودرنا: “التوصل للقاح لكورونا إنجاز كبير وسنحصل على تصريح موقت لتوزيع اللقاح خلال أسابيع”.

وأضاف: “العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة”. ولفت إلى أن تلقيح 60% من سكان العالم سيساعد في الحد من انتشار الوباء.

وكشف أن اللقاح تم تمويله من عدة جهات مختلفة، وقد استثمرنا مليار دولار في إطار البحث عن لقاح لكورونا.

وقال: “تعاونا مع إدارة ترمب على الصعيد المالي واللوجستي ولم يكن للانتخابات الأميركية أي تأثير على جهود توفير اللقاح”.

في سياق متصل، كشفت وكالة أ.ف.ب نقلاً عن مدير عام “بيونتك” أنه من الممكن البدء بتوزيع لقاح بيونتك فايزر في كانون الأول.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء سابقاً إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد-19 بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمئة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

يأتي التحليل النهائي للتجربة بعد أسبوع واحد فقط من النتائج الأولية التي أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة تتجاوز 90 في المئة. وأصدرت شركة مودرنا يوم الاثنين بيانات أولية عن لقاحها تظهر فاعليته بنسبة 94.5 في المئة.