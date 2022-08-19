رجيم الأميرة... إليكم هذا النظام الغذائي لخسارة الوزن ‏

رجيم دوكان، أو رجيم الأميرة، هو نظام غذائي اخترعه الطبيب الفرنسي بيير دوكان، ويعتمد بشكل أساسي على تناول البروتينات.
يعتمد رجيم دوكان على تناول وجبات عالية البروتين، منخفضة الكربوهيدرات، مما يقلل الشهية بالتدريج ويزيد من حرق السعرات الحرارية، وبالتالي خسارة الوزن. بإتباع المراحل الأربعة للرجيم، يصل الإنسان إلى مرحلة خسارة الوزن المطلوب والقدرة على التحكم في الشهية، والاكتفاء بتناول حصص صغيرة من الطعام.
في هذا النوع من الرجيم لا يعتمد الشخص على حساب السعرات الحرارية داخل الوجبة، أو تناول كميات محددة، لكنه يعطي الحرية بتناول الطعام المرغوب شرط احتوائه على البروتين منخفض الدهون.
في المرحلة الثانية، نبدأ بإدخال الخضروات وكميات قليلة من الحبوب الكاملة والفاكهة. يسمح الرجيم بتناول التوابل والخل والسكر الصناعي.
في مرحلته الأولى، يخسر الجسم الكثير من الوزن، وينتهي الإحساس بالجوع مع اليوم الثالث من هذه المرحلة، مما يضمن الاستمرار على الرجيم.
مراحل رجيم دوكان:
يتكون الرجيم من 4 مراحل:
مرحلة الهجوم: مدتها 2-7، ينقص الوزن فيها 2-3 كجم، تعتمد على تناول أي كمية من البروتين منخفض الدهون ضمن 68 نوع من البروتين (مثل الأسماك والمأكولات البحرية)، مع تناول ملعقة ونصف من النخالة وشرب 1.5 لتر ماء يومياً.
مرحلة الاستمرار: ينقص الوزن تدريجياً بمقدار 1 كجم أسبوعياً. يعتمد على تناول البروتينات والخضروات غير النشوية (مثل الطماطمة، الخيار، الباذنجان) الابتعاد التام هن البطاطس. تستمر هذه المرحلة حتى يخسر الجسم الوزن المستهدف.
مرحلة التماسك: يتناول الشخص كميات غير محدودة من الخضروات غير النشوية والبروتينات منخفضة الدهون وقطعة فاكهة، بالإضافة لوجبة أو وجبتين حرتين كل أسبوع.
مرحلة تثبيت الوزن: يخصص يوم واحد فقد في الأسبوع لتناول البروتين، مع تناول النخالة يومياً والمشي لمدة 20 دقيقة يومياً.
على الرغم من نجاح هذا الرجيم عالمياً، إلا أنه في 2010، 2011، و2012، كان الرجيم الأول الذي ينبغي تجنبه، حسب الرابطة البريطانية للنظم الغذائية.
مميزات رجيم دوكان:
خسارة الكثير من الوزن الزائد.
حرية تناول أنواع مختلفة من الوجبات، عالية البروتين، منخفضة الدهون.
عدم الشعور بالجوع، مما يساعد الشخص على الاستمرار في الرجيم.
عدم الحاجة لحساب السعرات الحرارية أو وزن حصص الطعام.
عيوب رجيم دوكان:
في المرحلة الأولى، قد يعاني الشخص من الإمساك، لعدم تناول الخضروات.
اعتماد الرجيم على البروتين قد يعرض الشخص للإصابة بارتفاع الكولسترول بالدم، لذا يجب استشارة الطبيب والقيام بالتحاليل بشكل دوري.
لا يشمل هذا الرجيم على جميع العناصر الغذائية، وقد يحتاج الشخص لتناول مكملات غذائية للحفاظ على أداء الجسم لوظائفها المطلوبة.
نتمنى سيدتي ان تستفيدي من المعلومات السابقة وفي حالة اتباعك لهذا الرجيم ان تشاركينا تجربتك.