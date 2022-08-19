رجيم الأميرة... إليكم هذا النظام الغذائي لخسارة الوزن ‏

رجيم دوكان، أو رجيم الأميرة، هو نظام غذائي اخترعه الطبيب الفرنسي بيير دوكان، ويعتمد بشكل أساسي على تناول البروتينات.‏

يعتمد رجيم دوكان على تناول وجبات عالية البروتين، منخفضة الكربوهيدرات، مما يقلل الشهية بالتدريج ويزيد من حرق السعرات ‏الحرارية، وبالتالي خسارة الوزن. بإتباع المراحل الأربعة للرجيم، يصل الإنسان إلى مرحلة خسارة الوزن المطلوب والقدرة على ‏التحكم في الشهية، والاكتفاء بتناول حصص صغيرة من الطعام‎.‎

في هذا النوع من الرجيم لا يعتمد الشخص على حساب السعرات الحرارية داخل الوجبة، أو تناول كميات محددة، لكنه يعطي الحرية ‏بتناول الطعام المرغوب شرط احتوائه على البروتين منخفض الدهون. ‏

في المرحلة الثانية، نبدأ بإدخال الخضروات وكميات قليلة من الحبوب الكاملة والفاكهة. يسمح الرجيم بتناول التوابل والخل والسكر ‏الصناعي‎.‎

في مرحلته الأولى، يخسر الجسم الكثير من الوزن، وينتهي الإحساس بالجوع مع اليوم الثالث من هذه المرحلة، مما يضمن الاستمرار ‏على الرجيم‎.‎

مراحل رجيم دوكان‎:‎

يتكون الرجيم من 4 مراحل‎:‎

مرحلة الهجوم: مدتها 2-7، ينقص الوزن فيها 2-3 كجم، تعتمد على تناول أي كمية من البروتين منخفض الدهون ضمن 68 نوع من ‏البروتين (مثل الأسماك والمأكولات البحرية)، مع تناول ملعقة ونصف من النخالة وشرب 1.5 لتر ماء يومياً‎.‎

مرحلة الاستمرار: ينقص الوزن تدريجياً بمقدار 1 كجم أسبوعياً. يعتمد على تناول البروتينات والخضروات غير النشوية (مثل ‏الطماطمة، الخيار، الباذنجان) الابتعاد التام هن البطاطس. تستمر هذه المرحلة حتى يخسر الجسم الوزن المستهدف‎.‎

مرحلة التماسك: يتناول الشخص كميات غير محدودة من الخضروات غير النشوية والبروتينات منخفضة الدهون وقطعة فاكهة، ‏بالإضافة لوجبة أو وجبتين حرتين كل أسبوع‎.‎

مرحلة تثبيت الوزن: يخصص يوم واحد فقد في الأسبوع لتناول البروتين، مع تناول النخالة يومياً والمشي لمدة 20 دقيقة يومياً‎.‎

على الرغم من نجاح هذا الرجيم عالمياً، إلا أنه في 2010، 2011، و2012، كان الرجيم الأول الذي ينبغي تجنبه، حسب الرابطة ‏البريطانية للنظم الغذائية‎.‎

مميزات رجيم دوكان‎:‎

خسارة الكثير من الوزن الزائد‎.‎

حرية تناول أنواع مختلفة من الوجبات، عالية البروتين، منخفضة الدهون‎.‎

عدم الشعور بالجوع، مما يساعد الشخص على الاستمرار في الرجيم‎.‎

عدم الحاجة لحساب السعرات الحرارية أو وزن حصص الطعام‎.‎

عيوب رجيم دوكان‎:‎

في المرحلة الأولى، قد يعاني الشخص من الإمساك، لعدم تناول الخضروات‎.‎

اعتماد الرجيم على البروتين قد يعرض الشخص للإصابة بارتفاع الكولسترول بالدم، لذا يجب استشارة الطبيب والقيام بالتحاليل بشكل ‏دوري‎.‎

لا يشمل هذا الرجيم على جميع العناصر الغذائية، وقد يحتاج الشخص لتناول مكملات غذائية للحفاظ على أداء الجسم لوظائفها ‏المطلوبة‎.‎

نتمنى سيدتي ان تستفيدي من المعلومات السابقة وفي حالة اتباعك لهذا الرجيم ان تشاركينا تجربتك‎.‎