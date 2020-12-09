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رسميا..الإمارات تعلن تسجيل لقاح سينوفارم لمواجهة كورونا

منذ ساعة واحدة
لقاح سينوفارم يثبت فعاليته في مواجهة كورونا

لقاح سينوفارم يثبت فعاليته في مواجهة كورونا

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قالت ،الإمارات، اليوم الأربعاء إن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح سينوفارم للوقاية من فيروس كورونا أظهرت فعالية بنسبة 86 % .

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية أيضا إنها سجلت اللقاح رسميا، وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر الفائت.

وكشفت الوزارة أن البيانات أظهرت عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

وأوضح الوزارة أنها قامت بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة “سينوفارم”، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس “كوفيد – 19.

إشارة إلى أن الوزارة قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس “كوفيد – 19″، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقامت الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة.

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