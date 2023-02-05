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رغبتك في تناول الطعام المتبل تنذر بإصابتك بهذا المرض

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2023 10:17 مساءً
طعام- تعبيرية

طعام- تعبيرية

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يفضل كثير من الأشخاص تناول الأطعمة المتبلة والغنية بالبهارات الحارة والتوابل القوية، فالرغبة الشديدة المفاجئة بتناول شيء معين من الطعام أمر شائع جدا. ولكن اتضح أن الجسم بهذه الطريقة يعطينا إشارات محددة، يجب عدم تجاهلها، خاصة إذا كانت الرغبة هي في تناول أطعمة متبلة.

يشير الدكتور يفغيني باتايف، أخصائي الأمراض المعدية، وخبير التغذية الروسي، إلى أن الرغبة الشديدة بتناول أطعمة غنية بالتوابل، تشير إلى وجود مشكلات في الجهاز التنفسي.

ويقول: “إذا لاحظ الشخص أنه زاد من استهلاك الثوم والبصل وشتى التوابل، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى قرب إصابته بمرض في الجهاز التنفسي”.

ويضيف، إن احتواء هذه المواد على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المعدنية، يجعلها لا غنى عنها في مكافحة الفيروسات. ولكنه في نفس الوقت ينصح بعدم الاعتماد على الثوم والتوابل فقط. والأفضل تعزيز منظومة المناعة بالفيتامينات.

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