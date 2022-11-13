سبب رئيسي لفقدان البصر.. نصائح لتجنّب الإصابة بالضمور البقعي!

فيما قد يجعلك الطقس البارد تمضي أوقاتًا أكثر في الداخل، هذا لا يمنع أن كثيرين قد يرغبون في الخروج والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة. وإذا كنت تخطط للذهاب الى مكان مشمس، لا تنسَ ان تأخذ نظاراتك الشمسية.

فأشعة الشمس يمكن ان تكون ضارة في فصل الشتاء على غرار فصل الصيف، لذا من المهم حماية النظر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي قد تودي الى امراض حادة في الرؤية مثل الضمور البقعي.

ما هو الضمور البقعي؟

عندما يتعلق الأمر بمشاكل الرؤية، يجب التنبه جيدًا الى مرض الضمور البقعي. وفي حين يُعرف أيضًا بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، يُعتبر المرض سببًا أساسيًا لفقدان البصر بين الناس في عمر الخمسين وأكثر، وفق National Eye Institute. ويصيب المرض أكثر من ١٠ ملايين شخص في أميركا ما يجعله أكثر انتشارًا من مرضي الزرق وإعتام عدسة العين مجتمعيَن.

وتتسبّب هذه المشكلة بأن تتدمّر البقعة، وهي جزء يقع في خلف العين الى جانب الشبكة. وبينما لا يؤثر على الرؤية المحيطية، قد يصيب الضمور البقعي كيف يرى الشخص الأشياء أمامه.

في هذا الإطار، يقول “سامويل بيرس”، رئيس جمعية البصريات الأميركية إن الأشخاص المصابين بالضمور البقعي سيختبرون خسارة تدريجية في الوضوح، بشكل خاص عندما ينظرون الى وجوه الناس أو يقرأون الكلمات على التلفاز. ويتسبب المرض بظهور نقطة سوداء في مركز الرؤية.

ما هي أسباب مرض الضمور البقعي؟

فيما ليس واضحًا تمامًا ما الذي يسبّب مرض الضمور البقعي لدى شخص معين دون غيره، ركّز الأطباء على عوامل الخطر الرئيسية التي تزيد من احتمال إصابة شخص ما بالمرض.

ويقول بيرس إن القوقازيين أكثر عرضة من الأميركيين من أصل أفريقي أو اللاتينيين، كما أن النساء يُصبن بالمرض في وقت أبكر من الرجال.

كما أن الأشخاص الذين لديهم جينات معينة، او قريب مباشر مصاب بمرض الضمور البقعي هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

غير أن اتخاذ خيارات صحية يساعد في إبعاد المرض، كما أنه يحفّز صحة أفضل للعيون. ووجدت مراجعة نُشرت عام ٢٠١٣ أن التدخين هو عامل خطر للإصابة بالمشكلة الصحية.

كيف يمكن تجنّب مرض الضمور البقعي؟

إن تخفيف خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي يتطلب اتخاذ قرارات صحية، نذكر منها:

-ارتداء النظارات: إن التعرّض لأشعة الشمس هو شيء تراكمي على فترة طويلة من الزمن يساهم في شيخوخة البشرة والإصابة بالسرطان، لذا ينبغي الحد منه. من هنا، يجب البحث عن نظارات توفّر حماية من الأشعة فوق البنفسجية وارتداؤها في الخارج.

-الإقلاع عن التدخين: اذا كنت تحاول الاعتناء بصحة عينيك وصحتك بشكل عام، يجب التوقف عن التدخين فورًا.

-اتباع نظام غذائي صحي: يمكن لنظام غذائي مفيد للقلب غني بمضادات الأكسدة أن يدعم صحة العين. ومن المهم تناول خضار ورقية غنية باللوتين مثل السبانخ.

-الانتظام في تناول الأدوية: إن كنت تتناول أدوية للسيطرة على ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول، فيجب التأكد من تناولها بانتظام. اذ إن السيطرة على المشاكل الصحية المتعلقة بالقلب تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي.

ممارسة التمارين الرياضية: إن إدخال النشاطات الرياضية في أسلوب الحياة يمكنه أن يساعد في إبقاء الوزن في مستويات صحية، ممّا يساعد في الحفاظ على ضغط دم طبيعي وبالتالي تخفيف خطر الإصابة بالضمور البقعي.