سيدة تنجب طفلا يحمل أجساما مضادة لـفيروس كورونا !

صدمت سيدة من سنغافورة الأطباء بإنجابها طفلا يحمل في جسمه مضادات لفيروس كورونا، وتجدر الإشارة أن السيدة عندما كانت حامل، أصيبت بالفيروس لكنها عادت وشفيت منه تماما.

ووفقا لصحيفة “ستريتس تايمز” المحلية، تم تشخيص إصابة سيلين نغ تشين، البالغة من العمر 31 عامًا، بفيروس كورونا المستجد، عندما كانت حاملاً في الأسبوع العاشر في آذار/مارس الماضي.

وبحسب الصحيفة، اكتشفت سيلين إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من رحلة إلى أوروبا في الربيع الماضي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أنجبت سيلين طفلا أظهرت التحاليل وجود أجسامًا مضادة لمرض كوفيد – .19

وقالت المرأة : “إنه أمر مثير للاهتمام للغاية. قال طبيب الأطفال إن الأجسام المضادة لكوفيد 19 التي كانت مودجودة لدي قد اختفت، لكن طفلي يحمل هذه الأجسام. وبرأي الاطباء أن الأجسام المضادة قد انتقلت إلى الجنين أثناء الحمل”.

ومن جانبها أوضحت كبيرة المتخصصين في الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، آنا سيماكوفا، أن انتقال عدوى فيروس كورونا من الأم إلى الطفل لم يتم إثباته بعد.

وفي المقابل، تنتقل الأجسام المضادة من الأم إلى طفلها وتبقى لمدة تصل إلى عام كامل.