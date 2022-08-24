شاي الروزماري لعلاج تساقط الشعر

يعد شاي الروزماري، المصنوع من أوراق نبات الروزماري، جزءًا من المطبخ التونسي التقليدي ويستخدم في الطب الشعبي لعلاج الأمراض المختلفة، سواء كان شرب شاي الروزماري أو استخدامه كعلاج مباشر لفروة الرأس، يقول البعض إنه يمنع التقصف والفقدان، بينما يقول البعض الآخر إنه يحفز النمو الجديد.

يحتوي شاي الروزماري على حمض أورسوليك الذي يساعد على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس، وشرب شاي الروزماري يساعد في زيادة الدورة الدموية، مما يساعد على توصيل العناصر الغذائية الضرورية للشعر.

ويساعد على تخفيف من تهيج فروة الرأس، حيث يحتوي على مستخلصات شاي الروزماري على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة مجموعة متنوعة من المشكلات، وذلك بحسب موقع Byride.

ويمكن أن تساهم قوى تعزيز الدورة الدموية لشاي روزماري في نمو الشعر، وتوضح أن “زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر وإعادة نمو الشعر.

وقد أشارت التقرير الى أن المستويات العالية من ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT) ارتبطت بتساقط الشعر، ولهذا أصبح هدفًا لأدوية إعادة نمو الشعر، وتعد الآلية التي يعمل بها مستخلص الروزماري غير واضحة، ومع ذلك ، فقد تم اقتراح أنه يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، قد يعمل مستخلص إكليل الجبل أيضًا كمضاد للأندروجين، مما يمنع DHT من الارتباط بمستقبلاته.

وشرب شاي الروزماري يمكن أن يساعد في زيادة الدورة الدموية التي يمكن أن تساعد في توفير العناصر الغذائية الحيوية لبصيلات الشعر التي تساعد على بناء خيوط أقوى.