شاي القرفة مناسب للوقاية من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا!

يؤدي مرض السكري بنوعيه الأول والثاني إلى ارتفاع شديد في مستوى الغلوكوز (السكر) في الدم.

والنوع الأول عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من هرمون يسمى الأنسولين، والذي يتحكم في نسبة الغلوكوز في الدم.

أمّا النوع 2 فيعدّ أكثر شيوعًا، وعادة ما يكون سبب ارتفاع مستويات السكر في الدم هو زيادة الوزن أو عدم ممارسة الرياضة بشكل كاف.

لذلك، من المهم أن يحرص مرضى السكر على الأطعمة والمشروبات التي يستهلكونها بانتظام.

ومع ذلك، هناك مشروب واحد يمكن أن يقلل من فرصتك في الإصابة بمرض السكري في المقام الأول عن طريق خفض مستويات السكر في الدم.

في هذا الاطار، كشفت دراسة أجراها أكاديميون من لانكشاير والبرتغال، أن هناك فوائد لشرب شاي القرفة.

ويقول التقرير، الذي نشرته مجلة أبحاث السكري: “تقدم البيانات من هذه الدراسة دليلًا على أن شاي القرفة أدى إلى انخفاض كبير في مستوى الغلوكوز الأقصى بعد الأكل [مستويات السكر في الدم حتى أربع ساعات بعد تناول الطعام] لدى البالغين غير المصابين بمرض السكر”.

ويوضح كذلك: “لا يمكن تطبيق آلية تأثير القرفة على نسبة السكر في الدم، التي تعتمد على إبطاء امتصاص الغلوكوز من خلال تقليل نشاط الجليكوزيداز المعوي، على العمل الحالي نظرا لاستخدام محلول الغلوكوز. وقد تكون إحدى الآليات المحتملة المقترحة لشرح تأثير شاي القرفة على نسبة السكر في الدم مرتبطة بعمل الأنسولين من خلال زيادة مستقبلات الأنسولين – بروتين بيتا الذي يعمل بشكل مفيد في إشارات الأنسولين. ويجب إجراء مزيد من الدراسات للتحقيق في هذه الآلية”.

هذا واختارت الدراسة 30 بالغًا غير مصابين بالسكري وقسمتهم عشوائيا إلى مجموعتين.

وقيست مستويات السكر في الدم لديهم بعد الصيام ثم تناولت مجموعة واحدة شاي القرفة.

ولصنع شاي من أعواد القرفة (إجمالي 60 غراما) تنقع في لتر واحد من الماء لمدة 24 ساعة. ثم تم تسخين هذه المياه قبل استهلاكها.

ووفقا لموقع Diabetes.co.uk، فإن مستويات السكر في الدم “الطبيعية” تقع بين 4.0 إلى 5.4 مليمول لكل لتر عند الصيام. وتصل إلى 7.8 مليمول/لتر بعد ساعتين من تناول الطعام.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، فإن أهداف مستوى السكر في الدم هي من أربعة إلى سبعة مليمول/لتر قبل تناول الطعام.

ويجب أن تكون أقل من تسعة مليمول/لتر للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، وأقل من 8.5 مليمول/لتر للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 بعد تناول الطعام.