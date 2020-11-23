شركة أسترازينيكا تكشف مدى فاعلية لقاحها ضد كورونا

بعد إعلان ثلاثة شركات نجاح لقاحاتها صد فيروس كرونا المستجد ، أصبحت المنافسة في الوقت الحالي في إثبات كل شركة مدى فاعلية لقاحها.

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، اليوم الاثنين، أن لقاحها لفيروس كورونا المستجد الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، أظهر فاعلية بنسبة 70% للحماية من الفيروس.

وقال مختبر أسترازينيكا، إن نتائج مؤقتة لتجارب سريرية أجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل أظهرت فاعلية للقاح بنسبة 70%.

واعتبرت الشركة أن لقاحها ”فعّال بشكل كبير“ للوقاية من فيروس كورونا المستجد لأنه لم يصب أي مشارك في التجارب بأي أنواع حادة من المرض ولم يُنقل أحد إلى المستشفى.

وقالت الشركة إن فاعلية لقاحها قد تصل إلى نحو 90% ودون أي آثار جانبية خطرة إذا تم التطعيم بنصف جرعة في البداية ثم جرعة كاملة وبينهما شهر على الأقل.

وأضافت: ”أظهرت طريقة أخرى في التطعيم فاعلية نسبتها 62%، إذا تم التطعيم بجرعتين كاملتين يفصلهما شهر على الأقل، وبالتالي أظهر التحليل المجمع للبيانات من طريقتي التطعيم متوسط فاعلية بنسبة 70% للحماية من الفيروس“.

ولم تشرح الشركة الأسباب العلمية لهذا الفارق في الفاعلية.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بيان الشركة بأنه ”أخبار طيبة للغاية أن لقاح أوكسفورد أثبت فاعلية كبيرة لهذه الدرجة في التجارب“.

وقال مدير عام أسترازينيكا باسكال سوريو: ”بفضل سلسلة توريد بسيطة سيكون اللقاح متاحا ومتوفرا في كافة أنحاء العالم“.

وأصبح لقاح أسترازينيكا أكسفورد أقل إقناعا من لقاحي فايزر بايونتيك ومودرينا اللذين تتجاوز فاعليتهما نسبة 90%، إلا أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.