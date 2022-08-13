ضعفٌ في هذه الحاسة قد يُنذر بنقص حاد في فيتامين B12!

يحتاج الجسم الى مجموعة واسعة من الفيتامينات كي يتمكن من العمل بالطريقة المثالية. واذا كان أحد الفيتامينات تحت المستويات المطلوبة، فهذا يسمى نقصًا في الفيتامين. وفيما يمكن السيطرة على هذا النقص في المدى القربب، فإنه على المدى البعيد قد يسبّب خللًا في وظائف الجسم.

فيتامين B12 هو أحد الأمثلة عن هذه الحالة. فإن هذا الفيتامين أساسي للوظيفة العامة للجسم الذي يحتاج اليه لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وللحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وإنتاج الطاقة من الطعام، والمساعدة في استخدام الفولات. وفي حال كان هناك نقص في هذا الفيتامين، فإن قدرة الجسم على أداء هذه الوظائف ستتأثر.

بالاضافة الى ذلك،اذا لم يُكشف النقص في أولى مراحله، يمكنه أن بسبّب تعقيدات صحية على المدى البعيد. ونتيجة لذلك، من المهم رصد عوارض نقص فيتامين B12 في الجسم. وحتى يتمكن الشخص من رصد العوارض، عليه ان يكون على علم بها اولًا. وفي هذا الاطار، وجدت دراسة جديدة أن هناك عارضًا معينًا غير معروف لكثيرين.

الأعراض الحالية لنفص فيتامين B12 هي:

-وجع واحمرار في اللسان

-قرحة الفم

-تغييرات في المشي والحركات

-رؤية مشوشة

-اكتئاب

-تغييرات في السلوك والتفكير والاحساس

-تدهور في القدرات العقلية

بالاضافة الى هذه القائمة، نُشرت دراسة جديدة في تركيا تتحدث عن عارض مفقود، وهو خلل في حاسة الشم.

خلل حاسة الشم يعرف بأنه ضعف او تشوّه في القدرة على الشم خلال التنشق أو الأكل. فهو اذًا ضعف في قدرة الشخص على الشم، ووجدت الدراسة الجديدة انها قد تكون عارضًا لنقص فيتامين B12 في الجسم.

وأظهر الباحثون للمرة الاولى أنّ “ضعف حاسة الشم قد يكون موجودًا لدى المرضى الذين يعانون نقصًا في الفيتامين B12”. وتوصّلوا الى هذه النتائج بعد تحليل ٣٩ مريضًا مع نقص في مستويات الفيتامين.

وأضاف معدّو الدراسة أنّ مشاكل الشم كانت ظاهرة لدى أكثر من نصف الاشخاص في المجموعة.

وبينما تفتح هذه النتائج الباب أمام إمكانية تحوّل “خلل حاسة الشم” الى عارض يضاف الى قائمة عوارض نقص فيتامين B12، من المهم الاشارة الى أن عدد المشاركين في الدراسة قليل نسبيا. وبالتالي يٌطلب اجراء أبحاث جديدة على شريحة اوسع من الأشخاص، حتى يتمكن الأطباء والعلماء من التوصل الى استنتاج حاسم.

كيف يمكن تجنب نقص فيتامين B12؟

قد ينتج نقص فيتامين B12 عن عدد من العوامل، من بينها النظام الغذائي الذي يفتقر الى مصادر هذا الفيتامين.

وهو موجود في عدد من الأطعمة، مثل اللحوم والأسماك والحليب والجبن والببض.

غير أن نقص فيتامين B12 قد يكون أيضًا نتيجة امراض تصيب الأمعاء والمعدة، او أدوية معينة، او فقر الدم الخبيث وهو السبب الأكثر شيوعًا في بريطانيا.