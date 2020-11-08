طبيبة تكشف السبب الرئيسي لسرطان الامعاء

يصيب سرطان الأمعاء الذي يُعرف أيضاً بإسم سرطان القولون والمستقيم colorectal cancer، الأمعاء الغليظة وفق ما توضح “جمعية سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة” Bowel Cancer UK.

تتألف الأمعاء الغليظة التي تُعرف أيضاً بالأمعاء الضخمة، من القولون والمستقيم.

عندما تبدأ خلايا في الجسم بالانقسام والتكاثر بطريقةٍ غير منضبطة، يؤدي ذلك إلى تكوّن ورم خبيث، وفق ما يشرح “مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة”.

وفيما من الأكثر احتمالاً أن يتطوّر ذلك النوع من السرطان في الأمعاء الغليظة أكثر من الدقيقة، تبقى الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة أمراً وارداً أيضاً.

ووفقا لأخصائية الأورام وأمراض المستقيم، إيلينا سميرنوفا، فإنه تم تشخيص المرض بشكل متزايد بين فئة الشباب.

وبحسب الطبيبة، فإن السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الأمعاء هو اتباع نظام غذائي غير صحي. بغض النظر عن العادات السيئة التي أطلقت عليها الأخصائية عوامل نسبية.

وأشارت خلال بث مباشر لها عبر صفحتها على “انستغرام، إلى أنه بفضل جهاز المناعة يحارب الجسم الخلايا “المشوهة”، والتي يمكن أن تسبب ظهور بعض الأورام. ومن المعروف أن التدخين والكحول وقلة ممارسة الأنشطة الرياضية تقلل المناعة والتي تعد سببا في تطور الأورام، ولكن وفقا للطبية، فإن السبب الرئيسي لتطور سرطان الأمعاء مرتبط بشكل مباشر بالتغذية.

ووفقا لدراسة تابعة لجامعة أكسفورد، فإن اللحوم الحمراء والمعالجة بالإضافة إلى الكحول (خاصة الجعة) تعد الأكثر خطورة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وفي المقابل، فإن الألياف الموجودة في الخضار والحبوب الكاملة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.