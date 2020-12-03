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طبيب يحدد أخطر يومين يمر بهما المصاب بكورونا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 11:26 صباحًا
مريض كورونا

مريض كورونا

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لايزال فيروس كورونا يحير العلماء ويدفعهم الى اجراء المزيد من الدراسات لاكتشاف غموضه، وقد تمكن الطبيب الأوكراني أندري بينكوف كما اعلن من تحديد الفترة الأكثر خطورة بالنسبة للمرضى بعدوى فيروس كورونا.

ولفت بينكوف في مقابلة صحفية إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بيومي 9-10، حين يظهر ضيق في التنفس، وتتجلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

ورأى الطبيب أن مثل هذه الحالة الطارئة كقاعدة عامة، لا ترتبط بالعمليات البكتيرية، ولكن برد الفعل المفرط من قبل جهاز المناعة.

وأكد الطبيب المختص بأمراض الجهاز التنفسي أن المريض قد يعاني في الأسبوع الثاني من تغيرات مناعية جديدة في الدم، ويشهد زيادة في جميع مؤشرات ردود الفعل من الالتهاب.

وقال بينكوف في السياق ذاته: “تبدأ عاصفة السيتوكين بعد الأسبوع الأول من المرض، وغالبا ما يكون الاستشفاء ضروريا في هذا الوقت”، بحسب “نوفوستي”.

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