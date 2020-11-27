طبيب يكشف ضمن برنامج باسم يوسف عن سبب العقم الغير مفسر

قال الطبيب محمد ترانيسي، وهو أخصائي تخصيب ومدير مركز الإنجاب وعلم الولادة في لندن، في حلقة جديدة من برنامج “اسأل باسم” مع الإعلامي المصري باسم يوسف، أن النظام الغذائي له دور في حال العقم غير المفسر، وبأن نوعية الطعام تؤثر على خصوبة الرجال والنساء، مضيفا أن 30 في المئة من النساء تعاني من عقم ليس له تفسير.

ولاحظ الطبيب أنه على المرضى اتباع عدة نصائح لزيادة فعالية العلاج، وأهمها، الحصول على القسط الكافي من النوم ومراقبة جودة الأكل وتقليل الوزن وتنفيذ التمارين والحركة.

وتابع ترانيسي، يفيد تغيير نمط الحياة النساء الذين يعانون من العقم غير المفسر.

ولزيادة الخصوبة نبه الأخصائي لتجنب اللحوم المصنعة والحمراء والكحول والتدخين وتجنب السكريات.

كما أكد، أن من المكملات الغذائية الضرورية التي يمكن أن تحتاج إليها الحامل هي حمض الفوليك وفيتامين د والحديد، وذلك وفقا للتقييم المبدئي لمستوى المكملات في الجسم عند الرغبة في الحمل أو في الأسابيع الأولى من الحمل.