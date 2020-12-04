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طبيب ينصح … هذه الوضعية الأفضل لمرضى كورونا

منذ 7 ثواني
إن الأفضل لمرضى فيروس كورونا المستجد النوم على بطونهم

إن الأفضل لمرضى فيروس كورونا المستجد النوم على بطونهم

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منذ ظهور فيروس كورونا حول العالم، انغمس العلماء والباحثين في اكتشاف الفيروس المستجد من خلال البحث في سبل الوقاية منه إلى جانب معرفة اعراضه وصولا إلى تطوير لقاح مضاد له، وحتى هذا اليوم ورغم مرور سنة على ظهور أول إصابة بكورونا في مدينة ووهان الصينية، ورغم توفر اللقاحات المضادة للمرض، لا تزال المعلومات الخاصة بالوباء وسبل الشفاء منه تزيد يوما بعد يوم، حيث صرح أحد الاطباء من روسيا بالوضعية الأفضل للنوم بالنسبة لمرضى “كورونا.”

شارك الطبيب والمقدم التلفزيوني” يفغيني كوماروفسكي” على قناته على YouTube، طريقة بسيطة لتسهيل التنفس عند مرضى كوفيد 19.

وقال الطبيب كوماروفسكي إن الأفضل لمرضى فيروس كورونا المستجد “أن يناموا على بطونهم”.

كما أوضح أن ” فيروس كورونا المستجد يصيب الأجزاء الخلفية من الرئتين، وعندما يستلقي الشخص المريض على بطنه، يتم تنشيط عملية التنفس لديه في هذه الأجزاء الأكثر التهابا، وهذا سيحسن حالة الشخص بشكل كبير”.

ومن جهته، نصح الطبيب كوماروفسكي، المرضى بتحسين نوعية أفرشتهم من أجل الراحة.

كما يوصي أطباء الأمراض المعدية، بطريقة الاستلقاء على البطن، ويعتبرونها التوصية الأساسية التي تقدم للمرضى في علاج الأمراض الباطنية. حيث يتم وضع المرضى في وضعية الاستلقاء على البطن، من أجل تحسين تدفق الدم وتقويم بعض المناطق التي لا يتم تهويتها بشكل كاف في الجسم في الوضعيات الأخرى.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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