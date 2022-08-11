الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن

منذ 6 دقائق
خسارة الوزن- تعبيرية

خسارة الوزن- تعبيرية

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يعدّ تحدي إنقاص الوزن في وقتنا الحالي من أصعب التحديات التي يخوضها الكثيرين، عبر اتباع حميات غذائية مختلفة، وممارسة التمارين الرياضية.

أعلن الدكتور إيفان أليمينكو أخصائي علاج اضطرابات الأكل، أن الوزن الزائد يتراكم بسبب “الشهية تحت القشرية”، ويقترح طريقة لتجنب ذلك.

ويشير الأخصائي، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن أحد أسباب اضطراب السلوك الغذائي، هو انخفاض الشعور بالعطش، الذي يظهر عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، حيث بدلا من الشعور بالعطش يشعرون بالجوع.

ويقول، “قد لا يشعر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومن اضطرابات الأكل بالعطش. فبدلاً من الرغبة في شرب الماء، يمكن أن تظهر عندهم رغبة في تناول شيء ما. وعندما يبدأ الشخص في إخماد الجوع بدلاً من إخماد العطش، فإن وزنه سيزداد أكثر”.

ووفقا له، لكي لا يزداد الوزن بسبب هذا الاضطراب، يجب شرب كمية محددة من السوائل يوميا.

ويقول، “من المهم الالتزام بنظام الشرب من أجل تخفيض تأثير ما يسمى بالشهية تحت القشرية، التي تظهر بدلا من العطش. وأفضل شيء هو شرب 30 ملليغراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لكبح الرغبة بتناول شيء ما وبالتالي زيادة الوزن”.

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