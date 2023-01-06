الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ظهور سلالة جديدة من كورونا قد تحلّ مكان أوميكرون ضعيف... ولكن!

منذ 18 دقيقة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

A A A
طباعة المقال

أعلن الخبير الروسي المتخصص في الأمراض المعدية سيرغي فوزنيسينسكي، أن احتمال ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها أن تحلّ مكان أوميكرون ضعيف، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن فوزنيسينسكي، وهو أيضاً أستاذ في قسم الأمراض المعدية في جامعة الصداقة، أنه “من الناحية النظرية قد تظهر بعض السلالات الأخرى التي ستحل محل أوميكرون، ولا يمكن استبعاد ذلك، على الرغم من أن الاحتمال منخفض”.

وأوضح أنه إذا استمر تطوّر الفيروس فقط في وضعه الحالي “أوميكرون”، فإن احتمال تكرار تفشي الفيروس والمرض يكون ضئيلاً للغاية.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة إذا لم يكن لدى السكان مناعة بعد المرض أو التطعيم، أي أن مستوى المناعة ضعيف، فقد يتم تسجيل ارتفاع في الإصابات في مناطق معينة.

    المزيد من الصحة

    خبراء يحذرون من "الأسبارتام"
    بعدما شاع استخدامه.. دراسة جديدة تُحذّر من أضرار "بديل السكر"
    أطعمة تُسهّل عليك الانتقال لأسلوب حياة صحي
    تُريد الانتقال لأسلوب حياة صحي.. هذه الأطعمة تُسهّل عليك المهمّة!
    8 أطعمة لتقوية المناعة
    مع تزايد الإنفلونزا في الشتاء.. 8 أطعمة تُقوّي المناعة!

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان
    طوني بارود
    بالصورة: طوني بارود يغادر لبنان نهائياً... وكلمات مؤثرة من ابنته
    حادث سير مروع في فيطرون
    بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون