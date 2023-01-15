الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عادة قد تضرّ صحتكم في بعض الأحيان... ما هي؟

منذ ساعتين
مضع العلكة - تعبيرية

مضع العلكة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

عندما يقوم الناس بمضع العلكة، فإنهم يفعلون ذلك من باب التسلية في الغالب، لكنهم قلما ينتبهون إلى أن هذه العادة قد تصبح مضرة في بعض الأحيان، فتؤدي للإصابة بالصداع ومشكلات في مفصل الفك.

وبحسب مجموعة “مولغريف” البريطانية المختصة في صحة الأسنان، فإن مضع العلكة له عدة فوائد، لأنه يزيد من إنتاج اللعاب، وهذا الأخير مكون حيوي ومفيد لصحة الفم.

ويساعد تدفق اللعاب على التخلص من السكريات وجزيئات الطعام، وهذا الأمر يمنع البكتيريا المؤذية من التكاثر في الفم، وبالتالي، حماية الأسنان من التسوس.

لكن مضع العلكة يجب أن يتم باعتدال، ودون إكثار، حتى لا يؤدي لعدة أضرار صحية تستوجب العلاج في بعض الأحيان.

وبحسب توصيات موقع “كليفلاند كلينك”، فإن مضع العلكة ينذر بعدد من المخاطر، ومن بينها:

– نشوء اضطراب في المفصل الفكي الصدغي من جراء تكرار عملية المضغ.
– الإنسان معتاد على القيام بالمضغ لأجل تفتيت الطعام في الفم ثم بلعه بعد ذلك، لكن العلكة يجري مضغها بشكل متكرر، لمدة قد تكون طويلة في بعض الأحيان.
– الصداع من جراء كثرة تحريك الفك.
– حصول كسور في الأسنان.
– مضغ العلكة ينبغي أن يتم في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة في اليوم الواحد.
– الأشخاص المصابون باضطراب في المفصل الفكي الصدغي عليهم أن يفكروا جيدا قبل الإقدام على مضغ العلكة.
– احتواء العلكة على نسبة مهمة من السكر يجعلها سببا من مسببات التسوس.
– يحصل التسوس لأن البكتيريا تقوم بتحويل السكر الموجود في الفم إلى أحماض، وهذه الأخيرة تؤدي إلى تآكل طبقة “الإيناميل” التي تعلو الأسنان.

    المزيد من الصحة

    عضلة القلب
    اختبار بسيط يكشف العمر الفعلي لعضلة قلبك
    كورونا في الصين
    دراسة: جميع سكان بكين سيُصابون بـ«كورونا» بحلول نهاية يناير
    تحذير من الحشرات في الأجواء الماطرة
    قد تنقل "الملاريا".. إحذر هذه الحشرات في الأجواء الماطرة

    الأكثر قراءة

    آر بوني غابرييل تفوز بلقب "ملكة جمال الكون"
    بالفيديو والصوَر.. فوز الأميركيّة آر بوني غابرييل بلقب "ملكة جمال الكون"
    "جيرارد بيكيه"
    بالفيديو.. بيكيه يرد على إهانة شاكيرا بطريقته الخاصة!
    محامي ويليام نون رالف طنوس
    محامي ويليام نون: يريدون إحضار بو صعب لإخلاء سبيل نون