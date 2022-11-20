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عقار ثوري لعلاج التهابات المسالك البولية... إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
علاج التهابات المسالك البولية

علاج التهابات المسالك البولية

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بدأ العلماء في استخدام عقار ثوري يعتمد تقنية تعديل الجينات لعلاج التهابات المسالك البولية المؤلمة والمتكررة.‏

يعتمد العلاج الجديد أسلوب “القسطرة” في إيصال الدواء مباشرة للمثانة، ليهاجم الحمض النووي داخل البكتيريا التي تسبب المشاكل في ‏الجهاز البولي، وفي النهاية تدميرها.‏

ويعتقد العلماء أن هذه الطريقة أفضل من المضادات الحيوية، التي يمكن للبكتيريا أن تقاومها بسرعة.‏

يعتمد العقار على تقنية الهندسة الوراثية الحائزة على جائزة نوبل والمعروفة باسم ‏CRISPR، والتي تسمح بالتلاعب بأجزاء من ‏الحمض النووي المصاب داخل الخلايا.‏

وتعد عدوى المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى شيوعا في الكثير من البلدان مثل المملكة المتحدة، حيث تصيب أكثر من مليون ‏شخص سنويا، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.‏

وتشمل أعراض الإصابة بالتهابات المسالك البولية، ألما حارقة عند التبول، والشعور بالحاجة إلى استخدام المرحاض عندما تكون ‏المثانة فارغة.‏

ويعتقد العلماء في شركة ‏Locus Biosciences‏ التي تختبر العقار الجديد، أنه سيحل مشكلة توقف البكتيريا عن الاستجابة للمضادات ‏الحيوية عند حصول عدوى في المسالك البولي وذلك بإيصال الدواء مباشرة عن طريق الحقن للعدوى، ليتمكن من تدمير الحمض ‏النووي للبكتيريا والقضاء عليها.‏

ووفق القائمين على مشروع العقار الجديد، فقد تلقى أول مريض في الولايات المتحدة الدواء بسبتمبر الفائت، واختبر أيضا على 8 ‏آخرين، وسيتم نشر النتائج المبشرة عنه مطلع العام القادم.‏
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    المصدر :
  • سكاي نيوز

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