علامات في الشعر قد ترصد وجود "قاتل صامت" في الجسم

لا شكّ أن المشاكل التي تصيب الشعر مثل تساقط كميات منه شائعة بين الناس، وفيما تعتبر هذه الحالات طبيعية لا سيما مع التقدّم في العمر، قد تشير تغيّرات في الشعر الى أمراض خطرة.

إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن الشعر قد يحتوي على علامات تحذير مبكرة يمكن أن ترصد أن الفرد معرّض لخطر الإصابة بـ”قاتل صامت”.

ويقول الخبراء إن هناك ثلاث علامات منذرة مختلفة يجب الانتباه إليها على فروة الرأس عندما يتعلق الأمر بداء السكري من النوع الثاني، وهو مرض شائع يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفيما يمكن إدارة مستويات السكر في الدم، إلا أنها إذا تُركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وتشير الدراسات إلى أن العلامات الثلاث التي قد تلاحظها في شعرك تشمل:

– عدم نمو شعر جديد

– نمو الشعر بمعدل أسرع

– نمو الشعر بمعدلات مختلفة في أجزاء مختلفة من الرأس

ووجدت دراسة نُشرت في عام 2019 من قبل خبراء في مركز سلون للأوبئة بجامعة بوسطن، أن هناك ارتباطًا بين مرض السكري من النوع الثاني وتساقط شعر فروة الرأس الشديد عند النساء.

وكتب الباحثون في مجلة International Journal on Women’s Dermatol أنه “يجب متابعة مرضى السكري من النوع الثاني عن كثب عند فقدان شعر فروة الرأس المركزي، حتى يمكن تقديم العلاج المناسب”.

في السياق نفسه، وجدت دراسة أخرى نُشرت في عام 2016، أن خصائص بصيلات الشعر هي مؤشر مبكر على المرض.

وأوضح الخبراء في بيرو في جامعة بيرو كاييتانو هيريديا أن بصيلات الشعر يمكن اعتبارها عضوًا حاسمًا ببيئتها الدقيقة المعقدة.

وكتبوا في Med Hypotheses، أن بصيلات الشعر تحتاج إلى بيئة خاصة وإمداد بالأكسجين والمواد المغذية، وهو أمر يمكن أن يعوقه المرض المزمن.

وشرح الباحثون: “يمكن أن يتسبب النقص المزمن في إمدادات الأكسجين والمغذيات، الناجم عن ضعف الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع السكر في الدم، في تلف البصيلات، ما يؤدي إلى تغيرات في الشعر مثل ترقق الشعر، وهشاشة الشعر، وتناثر الشعر، أو انخفاض سرعة نمو الشعر”.

وأضافوا: “قد تكون هذه التعديلات طفيفة، لذلك لا يلاحظها المرضى دائما، ويجب اكتشافها من خلال نهج نشط باستخدام تقنيات الأمراض الجلدية”.

وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب، قال الخبراء إن هناك علاقة بين ارتفاع السكر في الدم والثعلبة الأندروجينية، وتساقط الشعر لدى مرضى السكري.

ومن المهم أن تتحدث إلى طبيبك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالسكري.

وفي حين أن هذه الدراسات وجدت صلة بين فروة الرأس ومرض السكري، إلا أنها ليست العلامات الرئيسية للمرض.

كذلك، يوصف مرض السكري بأنه “قاتل صامت”، نظرًا لأن غالبية الذين يصابون به لا يدركون ذلك، حيث أنه غالبا ما لا يظهر أعراضًا مبكرة.