علامات للتمييز بين الطفح الجلدي والصدفية عند الأطفال

تتعدّد أنواع الظواهر والأمراض التي تصيب الجلد والبشرة، بعضها موقّت قد يطرأ نتيجة عوامل الطقس ودرجات الحرارة، و بعضها الآخر مزمن يتطلّب أدوية وعلاجات. وقد تصيب هذه الأمراض الصغار كما الكبار.

وقد تتشابه بعض علامات الإصابة بين مرضي الصدفية والطفح الجلدي الذي يصيب الأطفال، فما هي العلامات التحذيرية للوالدين لاكتشاف الفرق بينهما؟

يصيب الطفح الجلدي الأطفال نتيجة العديد من الأسباب، ومن المعروف أنه إذا ظهر على طفلك بقع أو طفح جلدي لا يتلاشى عند الضغط عليه بالزجاج فقد يكون علامة على التهاب السحايا، لكن إذا بدا الجلد جافًا ومتقشرًا فقد تتساءل: هل يعاني طفلي من الصدفية؟

وبمناسبة شهر التوعية من مرض الصدفية في آب من كل عام، تحدث الخبراء عن ما يحتاج الآباء إلى معرفته عن حالة الجلد.

ويساهم الشهر الوطني للتوعية بالصدفية في نشر معلومات إيجابية عن الصدفية، ويوفّر فرصة جيدة لأولئك الذين يعيشون مع الصدفية وعائلاتهم للتواصل مع المجتمع وإسماع أصواتهم.

الصدفية هي حالة مناعية تؤثر على الجلد وفي بعض الأحيان أيضًا المفاصل والأظافر، ويعدّ أكثر تغيرات الجلد شيوعًا في الصدفية هي بقعة حمراء مرتفعة من الجلد مغطاة بمقياس فضي تسمى” البلاك”.

وتعتبر الصدفية حالة شائعة ويُعتقد أنها تصيب ما بين 2 و3٪ من الناس ويمكن أن تحدث في أي عمر، وتختلف الحالة المزمنة في شدتها طوال الحياة، وتميل إلى التأثير على الأطفال الأكبر سنًا بشكل أكبر.

وفيما يفهم الأطباء القليل عن العملية التي تتطور من خلالها الصدفية، فإن السبب الأساسي للحالة ليس واضحًا تمامًا.

عادة ما يتم إنتاج خلايا الجلد واستبدالها كل بضعة أسابيع، ومع ذلك فإن الصدفية تسرع هذه العملية إلى كل 3 إلى 7 أيام، وينتج عن تراكم خلايا الجلد هذا ظهور لويحات متقشرة وجافة.

السبب الدقيق لمرض الصدفية غير مفهوم تمامًا، لكن الأطباء يعلمون أن هناك عنصرًا مناعيًا له، وهناك أيضًا تاريخ عائلي مرتبط به.

كما تلعب عوامل أخرى دورا في تكونها، إذ يصف بعض الأشخاص أيضًا محفزات محددة لعمليات التفجر، مثل الإجهاد أو بعض الأدوية أو إصابة الجلد أو بعد عدوى غير ذات صلة.

ما هي الفروق بين الصدفية والطفح الجلدي؟

نقل موقع The Independent عن الدكتور “أحمد المنتصر”، طبيب عام وأخصائي تجميل، قوله إن “مع وجود العديد من الطفح الجلدي الشائع، يمكن بسهولة أيضًا الخلط بين الصدفية وحالة أخرى”.

وفي بعض الأحيان يمكن للناس أن يخلطوا بين الصدفية والطفح الجلدي والإكزيما والحزاز المسطح والذئبة خاصة القرصية والالتهابات الفطرية، حيث يمكن أن تظهر أحيانًا مع تلون معين في الجلد، وفقا للمختص.

بينما ذكر موقع webmd أن من أهم الفروق بينهما هي:

– عندما تبدأ الصدفية قد يرى المريض بعض النتوءات الحمراء على جلده

– تصبح النتوءات الحمراء أكبر وأسمك

– ثم تغطي النتوءات الحمراء قشورًا في الأعلى

– قد تتحد البقع معًا وتغطّي أجزاء كبيرة من جسمك

– في حالة الطفح الجلدي، يمكن أن يسبب حكة وغير مريح

– الطفح الجلدي قد ينزف بسهولة إذا فركته أو التقطته

ما علامات وأعراض الصدفية؟

يتمثل العرض الرئيسي لمرض الصدفية في ظهور بقع حمراء سميكة من الجلد تسمى اللويحات، ويمكن أن تسبب الحكة أو الشعور بالألم.

وعدد موقع kidshealth علامات وأعراض الصدفية عند الأطفال بقع حمراء على:

– الوجه وفروة الرأس

– عند المناطق التي يلامس فيها الجلد الجلد، مثل منحنى الذراع أو تحت الإبط.

– بمنطقة الحفاضات عند الصغار.

وتشمل الأعراض الأخرى لمرض الصدفية ما يلي:

– جلد جاف متشقق قد ينزف أحيانًا

– أظافر سميكة

– التهاب المفاصل (المؤلمة، المتيبسة، المنتفخة).