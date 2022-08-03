علامة في الأذن قد تتنبّأ بنوبة قلبية وشيكة!

تحدث النوبات القلبية عندما يتوقف تدفق الدم الى القلب بشكل مفاجئ، نتيجة انسداد الشرايين بسبب الترسبات الدهنية الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول ما يؤدي الى مرض الشريان التاجي المسؤول عن معظم النوبات القلبية. ويعدّ ذلك أحد أخطر أشكال أمراض القلب. وفي بعض الأوقات، يمكن توقع النوبات القلبية من خلال علامات في أجزاء أخرى من الجسم كالأذن.

تقول لجنة القلب البريطانية أن حوالي ٧.٦ مليون شخص يعانون من امراض القلب في بريطانيا، فيما تسبّب هذه الامراض حوالي ١٦٠ ألف وفاة سنويًا، ما يعادل وفاة كل ثلاث دقائق.

ونتيجة لذلك، يركّز الأطباء بشدة ليس على معالجة هذه الأمراض وحسب، بل على الوقاية منها، ومعرفة العلامات والعوارض التي يجب تعقبها. اذ إن علامات أمراض القلب قد تظهر في كل مناطق الجسم.

ويتضمن ذلك منطقة الأذن من خلال حالة تعرف بـ “علامة فرانك”، تيمّنًا بأول رجل لاحظ التجعّد في الأذن ويدعى “د. ساندر فرانك”.

وقد تنبّه د.فرانك للظاهرة عندما رآها على المرضى الذين يعانون من أوجاع في الصدر او انسداد في الشرايين.

علامة فرانك تُعرف أيضًا باسم “تجعّد شحمة الأذن القطرية”، والتي قد تمتد أيضا الى شحمة الأذن.

وقد وجدت بعض الدراسات أن هذا التجعد مرتبط بخطر منزايد لأمراض القلب.

لكن، فيما قد تكون علامة فرانك مؤشرًا لأمراض القلب، فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة ان الشخص الذي تظهر عليه هذه العلامة هو مريض قلب. ونتيجة لذلك، ليس هناك إجابة قاطعة في هذه المسألة.

هذا وأشارت إحدى النظريات الى ان علامة فرانك مرتبطة بخسارة الالياف المرنة والياف ايلاستين. وهذه عملية تؤذي عروق الدم لدى الاشخاص الذين يعانون مرض الشريان التاجي.

وبعيدًا من علامة الأذن، يعتقد العلماء أنهم على بعد سنوات قليلة من تطوير علاجات قد تقضي على أشكال من امراض قلب وراثية تعرّض حوالي ٢٦٠ ألف شخص لخطر الموت المفاجئ كل سنة.