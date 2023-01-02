الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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علماء يكشفون "أسطورة" عن كمية الخضار في النظام الغذائي

منذ 42 دقيقة
كمية الخضار في النظام الغذائي

كمية الخضار في النظام الغذائي

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أجرى علماء معهد القياسات الصحية والتقييم المستقبلي في جامعة واشنطن، دراسة لتقييم الأدلة على المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين وتناول اللحوم الحمراء، وكمية الخضار في النظام الغذائي.

تشير مجلة Nature Medicine، إلى أن تقييم علاقة العادة بمرض معين كان بنجمة واحدة إلى خمس نجوم.

هذا وقد أسفرت النتائج عن تصنيف العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة بخمس نجوم، ما يعني وجود دليل قوي على العلاقة بين السبب والنتيجة. أما العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة وسرطان القولون فقيمت بنجمتين فقط، أي أنّ الأدلة عن هذه العلاقة ضعيفة أو متناقضة.

ونفس الشيء كان بالنسبة للعلاقة بين تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة وسرطان الثدي ومرض السكري ومرض نقص التروية. كما قيمت نتائج الدراسة العلاقة بين تناول الخضروات وتخفيض خطر الإصابة بنقص التروية والجلطة الدماغية النزفية بنجمتين أيضًا.

ووفقًا للباحثين، هذه النتائج لا تثبت الضرر أو الفائدة من تناول المنتجات، بل تبين مستوى الثقة في الادعاءات بأنّ اللحوم الحمراء تسبب سرطان الأمعاء، وأنّ وفرة الخضروات في النظام الغذائي تضمن صحة استثنائية.

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