علماء يكشفون سر شراسة كورونا في الانتشار والعدوى

لم تتوقف الدراسات والأبحاث منذ تفشي فيروس كورونا فيأوخر شهر ديسمبر الماضي ، في محاولة لفهم الفيروس الذي بات يشكل لغزاً محيراً للعلماء.

توصل باحثون إلى أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 يمتلك سلاحا سريا مخفيا يسمح له بالارتباط بمستقبل على سطح الخلايا، لم يكن العلماء يعرفون دوره قبل ذلك، فما هو؟

وجاءت المعطيات من دراستين، واحدة أجراها باحثون من ألمانيا وفنلندا، منهم لودوفيكو كانتوتي كاستلفيتري ورافي أوجا، والأخرى أجراها باحثون من بريطانيا، منهم جيمس إل. دالي وبوريس سيمونيتي، ونشرت الدراستان في مجلة “ساينس” (Science) الجمعة.

ووجد الباحثون أن فيروس كورونا -واسمه العلمي “سارس-كوف-2″- يمتلك سلاحا سريا مخفيا على سطحه، وهو قطعة صغيرة من البروتين تسمح له بالارتباط بمستقبل ثان شائع جدا على سطح الخلايا، بالإضافة إلى الإنزيم المحول لـ”الأنجيوتنسين2” (ACE2) الذي تم تحديده بالفعل مستقبِلا.

وهذا الكشف مهم جدا؛ لأنه يمكن أن يفسر جزئيا سبب إصابة فيروس كورونا للخلايا البشرية بشكل فعال للغاية، وبالتالي تسبب هذا الوباء في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص في العالم.

تفاعلات

وتحت عنوان “عامل مضيف آخر لسارس-كوف-2” كتب العلماء من ألمانيا وفنلندا في التقرير أنه تحدد “التفاعلات بين المضيف (الإنسان المصاب) والفيروس (كورونا)” (Virus-host interactions) دخول الخلايا وانتشار الفيروس في الأنسجة، ويستخدم فيروس كورونا الإنزيم المحول لـ”الأنجيوتنسين 2″ مستقبلا.

ما كشفه الباحثون أن بروتين السنبلة “سبايك” (spike protein) لفيروس كورنا المستجد يحتوي على جزء اسمه “فيورين كليفيد إس 1” (furin-cleaved S1)، وهذا الجزء يرتبط مباشرة ببروتين اسمه “نيوروبيلين 1-إن آر بي1” (Neuropilin 1-NRP1)، والأخير يوجد بكثرة في “بطانة الجهاز التنفسي والشمي” (respiratory and olfactory epithelium).

ووفقا لتقرير كتبه راجيش خانا، أستاذ علم العقاقير بجامعة أريزونا، وأوبين موتال، وهو باحث مساعد وأستاذ علم الأدوية بجامعة أريزونا، في موقع “ذا كونفيرزيشن” (the conversation) “فإن هذا يعد إنجازا كبيرا ومفاجأة؛ لأن العلماء اعتقدوا أن نيوروبيلين يؤدي أدوارا في مساعدة الخلايا العصبية على إجراء الاتصالات الصحيحة، والمساعدة في نمو الأوعية الدموية، وقبل هذا لم يشك أحد في أن نيوروبيلين يمكن أن يكون بابا لدخول سارس-كوف-2 للجهاز العصبي”.

ووفقا للباحثين فإن فهم دور نيوروبيلين في عدوى سارس-كوف-2 قد يساعد في اقتراح أهداف معينة للعلاجات المضادة للفيروسات مستقبلا.