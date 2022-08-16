عليك الحذر.. أبرز الأعراض التي يعاني من المصاب بحساسية الدم

عندما تكون لديك حساسية فإن جهاز المناعة يتعامل حتى مع المواد غير الضارة مثل اللقاح والغبار على أنها جسم غريب يهدد الصحة العامة فيحدث رد فعل تحسسي ينتج من خلاله أجسام مضادة تدعى مختصر الغلوبولين المناعي E.

يقوم اختبار حساسية الدم بقياس مستوى الأجسام المضادة لمختصر الغلوبولين المناعي E، بحيث أن وجود كميات قليلة من هذه الأجسام المضادة أمر طبيعي أما زيادة كميتها تعني وجود حساسية.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أعراض حساسية الدم على الجلد الأعراض الآتية:

طفح جلدي.

تورم واحمرار الجلد.

تقشر الجلد.

تشقق الجلد.

تقرحات جلدية مثيرة للحكة.

نتواءة بارزة في الجلد.

بقع جلدية ملتهبة حمراء (الشرى).

وذمة وعائية.

أعراض حساسية الدم الأخرى

بعد ما ذكرنا ما هي أعراض حساسية الدم على الجلد لا بد من ذكر أنه قد تختلف أعراض رد الفعل التحسسي من شخص إلى آخر وكذلك تختلف في الشدة إذ تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وفي حالة التعرض لمسببات الحساسية لأول مرة، فقد تكون الأعراض خفيفة، وقد تزداد هذه الأعراض سوءًا إذا تعرض الشخص للحساسية بشكل متكرر.

ومن أبرز أعراض الحساسية الأخرى التي تستهدف أجهزة الجسم المختلفة مقسمة حسب الشدة الآتية:

1. أعراض الحساسية الخفيفة

العطس.

حكة في الأنف أو العينين أو في سقف الفم.

التهاب الأنف التحسسي الذي يسبب احتقان وسيلان الأنف.

احمرار العينين مع الدموع.

إحساس بالوخز في الفم.

2. أعراض الحساسية الشديدة

تشمل أعراض الحساسية الشديدة الآتية:

تقلصات وألم البطن.

نوبات الغثيان والتقيؤ.

حمى القش.

الإسهال.

ألم وضيق الصدر.

صعوبة البلع.

تورم الوجه أو العينين أو اللسان.

خفقان القلب.

صفير الصدر عند التنفس.

ضعف عام.

الدوخة والدوار.

احمرار الوجه.

أعراض حساسية الدم تستدعي زيارة الطبيب

بعد ذكر أبرز أعراض حساسية الدم على الجلد لنعلم أنه قد تسبب بعض أنواع الحساسية بما في ذلك الحساسية تجاه الأطعمة ولساعات الحشرات رد فعل شديد مسببًا حساسية مفرطة تعرف بالتأق وهي حالة طبية طارئة مهددة للحياة قد تُسبب صدمة ومن أبرز أعراض التأق التي تستدعي زيارة الفورية لطبيب مختص بالحساسية والمناعة ومن هذه الأعراض الآتية:

فقدان الوعي.

انخفاض ضغط الدم.

الدوار وعدم التوازن.

ضيق النفس الشديد.

تورم الحلق الذي يسبب صعوبة البلع وضيق التنفس.

خفقان القلب المتصاحب مع ضعف النبض.

تشوش الذهني.

الوذمة الوعائية.

آلام البطن الشديدة.

تشخيص حساسية الدم

بعد التعرف على أعراض حساسية الدم على الجلد ومعرفة الأعراض الأخرى دعنا نتعرف إلى طرق تشخيص حساسية الدم من قبل طبيب مختص ومن هذه الطرق الآتية:

1. الفحص البدني

يقوم الطبيب بإجراء الفحص البدني بحثًا عن أعراض حساسية الدم على الجلد، وطرح مجموعة أسئلة حول الأعراض التي يعاني منها المريض.

ويطلب الطبيب تجنب بعض مسببات الحساسية من الأطعمة والأدوية، وكتابة مدونة تجاه أي مادة قد تسبب بظهور أعراض الحساسية.

2. اختبارات الجلد

يتضمن هذا الاختبار تعريض طبقة الجلد لكميات صغيرة من البروتينات الموجودة في مسببات الحساسية المشتبه بها عن طريق وخز الجلد، أو حقن المادة تحت الجلد، أو وضع المادة على سطح الجلد.

ويتم مراقبة ظهور أي من أعراض حساسية الدم على الجلد في حالة الإصابة بحساسية تجاه المادة ما.

3. اختبار الدم

يتم أخذ عينة دم من المريض لقياس نسبة الأجسام المضادة التي يتم إطلاقها في حالة المعاناة من حساسية تجاه مادة ما، إذ إن وجود أجسام المضادة في مجرى الدم تدل على المعاناة من حساسية.