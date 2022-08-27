عليك الحذر.. لا تقترب من هذه الأطعمة خلال تناولك "حبوب الكالسيوم"

يعتبر الكالسيوم من أهم العناصر الغذائية المطلوبة للحفاظ على صحة العظام في جسم الإنسان، وبسبب معاناة البعض من نقص في المعدلات الطبيعية لهذه العنصر المهم، يوصي الأطباء بمكملات تسمى حبوب الكالسيوم.

في الوقت ذاته، ينبغي التنبه إلى ضرورة الانتباه لعدم تناول بعض الأطعمة، خلال مرحلة العلاج، لانها قد تتعارض مع الكالسيوم وتقلل من امتصاصه.

ووفقاً لموقع “ويب طب” يجب وضع تباعد زمني بين تناوله هذه المأكولات وتناول حبوب الكالسيوم، ومن هذه الأطعمة ما يأتي:

1. الأطعمة التي تحتوي حمض الأكساليك

يرتبط حمض الأكساليك (Oxalic Acid) بمعدن الكالسيوم مما يقلل من امتصاصه وعدم الحصول على كامل كمية الكالسيوم الموجودة في الحبوب، لذا يفضل الفصل ما بين تناول حبوب الكالسيوم والأطعمة الغنية بحمض الأكساليك لمدة ساعتين على الأقل.

ومن الأطعمة الغنية بحمض الأكساليك ما يأتي:

السبانخ.

اللوز.

حليب الصويا.

البطاطا الحلوة.

الخضار الورقية الخضراء.

اللفت.

الشمندر.

الفاصولياء البيضاء.

التمر.

التوت.

2. الأطعمة التي تحتوي حمض الفيتيك

كما حمض الأكساليك فإن حمض الفيتيك (Phytic Acid) يرتبط بمعدن الكالسيوم أيضًا ويقلل امتصاصه، لذا يُنصح بالفصل ما بين الأطعمة الغنية به وبين حبوب الكالسيوم لمدة ساعتين على الأقل.

ومن الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك ما يأتي:

الحبوب: كالشوفان، والقمح الكامل، والأرز.

البقوليات: كالعدس، والفاصولياء، والفول.

المكسرات: كاللوز، والصنوبر، والجوز، وبذور السمسم.

أطعمة أخرى: كالبطاطا والشمندر والجزر، بالإضافة إلى حليب الصويا والتوفو.

3. المشروبات التي تحتوي الكافيين

يؤدي الإفراط في شرب المشروبات التي تحتوي الكافيين كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية إلى الحد من امتصاص الكالسيوم، وزيادة طرحه في البول.

لذلك يُنصح بالاعتدال في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وتجنب شربها بالتزامن مع حبوب الكالسيوم مباشرة، والعمل على فصل وقت كافي بينها وبين تناول حبوب الكالسيوم.

4. الأطعمة الغنية بالملح

يفضل التباعد ما بين تناول حبوب الكالسيوم والأطعمة الغنية بالأملاح، إذ عند تناول أطعمة غنية بأملاح الصوديوم تعمل الكلى على إعادة امتصاص الصوديوم وزيادة طرح الكالسيوم من الجسم.

ومن الأطعمة الغنية بالأملاح ما يأتي:

اللحوم المدخنة والمعالجة والمعلبة.

المقبلات والبقوليات المعلبة.

المكسرات المملحة.

الجبن.

المخبوزات والمقرمشات المملحة.

البسكويت المملح.

المخلل.

نصائح لزيادة امتصاص حبوب الكالسيوم

بعد أن بيّنا الأكل الممنوع مع حبوب الكالسيوم، إليك أهم النصائح التي تساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم من أجل الحصول على الكمية المطلوبة:

تناول حبوب كربونات الكالسيوم مع وجبات الطعام، بالطبع عليك اختيار الوجبات التي لا تحتوي الأكل الممنوع فيمكن تناولها مع الفواكه أو الخضار مثلًا، بينما في حال تناول حبوب سترات الكالسيوم فلا بأس من تناولها مع أو بدون وجبة الطعام.

اتبع تعليمات الطبيب في تناول الجرعة ولا تتجاوز الجرعة الموصوفة، وتجنب دمج الجرعات مرة واحدة، إذ يزداد امتصاص الكالسيوم عند أخذ جرعة صغيرة تقل عن 600 ملليغرام في الجرعة الواحدة.

استشر الصيدلاني حول الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها قبل البدء بتناول حبوب الكالسيوم، إذ إن بعض الأدوية تؤثر في الكالسيوم وتقلل من امتصاصه.

احرص على رفع مستوى فيتامين د (Vitamin D) لديك، إذ إنه يساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم، ويمكن الحصول عليه بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، وزيادة التعرض لأشعة الشمس بطريقة صحية، وتناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين د.

أضرار حبوب الكالسيوم

بالرغم من أهمية تناول حبوب الكالسيوم عند البعض، إلا أن بعض الآثار الجانبية قد تُسبب الإزعاج للمرضى ومنها ما يأتي:

الإمساك.

زيادة الغازات ونفخة البطن.

كثرة التجشؤ.

زيادة خطر تكون حصى الكلى عند بعض المرضى وخاصة في حال تناول أدوية أخرى مع حبوب الكالسيوم كبعض الأدوية المدرة للبول.