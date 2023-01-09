عليك تجاهلها.. نصائح صحية شائعة لا أساس لها من الصحة

كثيرا ما نقرأ بعض النصائح على مواقع التواصل، دون معرفة صحتها، حيث تعدد النصائح الصحية التي تنتشر في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها قد يكون معتمدا على دراسات عملية، بينما قد تحمل أخرى معلومات مغلوطة غير مرتكزة على أسس علمية أو أراء الأطباء والخبراء.

هنا بعض النصائح الشائعة، التي أكد الأطباء والخبراء أنها “عارية عن الصحة” ويجب عليك تجاهلها:

تناول الطعام قبل النوم يزيد وزنك

يدعي البعض أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يؤدي حتما إلى زيادة في الوزن، لأن الجسم لا يحتاج إلى سعرات حرارية أثناء النوم، وبالتالي يحولها تقائيا إلى دهون.

يؤكد الأطباء أن المعلومات السابقة خاطئة تماما، فالجسم يستخدم السعرات الحرارية على مدار 24 ساعة يوميا، بهدف الإصلاح والتعافي والقيام بالعمليات الحيوية المطلوبة، وبالتالي فإن السعرات الحرارية التي يتم تناولها وقت المساء ليست أسوأ من تلك التي نتناولها صباحا.

وتؤكد أخصائية التغذية أماندا بيكر على أهمية التفكير بنوعية وكمية الطعام الذي نستهلكه على مدار اليوم، بدلا من التركيز على وقت تناولها.

وأوضحت أن زيادة الوزن يمكن أن تتأثر بتناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم، خاصة في حال تم تناول ما يحتاجه الجسم من سعرات خلال الساعات السابقة.

الفاكهة تحتوي على كميات كبيرة من السكر الضار

لا يختلف اثنان على أهمية الفاكهة، فثمارها غنية بالفيتامينات والمعادن الصحية، ويقول الخبراء إنها تحتوي على نسب مرتفعة من سكر الفركتوز، إلا أن كثيرين يربطون السكر بالعناصر الضارة التي تزيد الوزن.

لكن بحسب ما أكدته خبيرة التغذية ليندي كوهن، فإن استهلاك ثمرة أو ثمرتين من الفاكهة يوميا أمر في غاية الأهمية، لأن السكر في داخلها يساعد في الحد من استهلاك السكريات المصنعة الأخرى الموجودة في الحلويات، التي لا تحتوي على أي فوائد مغذية تذكر.

لسعات النحل تعالج الاتهابات

قد تكون هذه من أغرب النصائح الصحية التي تحدثت عنها الممثلة الشهيرة جوينيث بالترو لصحيفة نيويورك تايمز، إذ اقترحت أن يسمح الإنسان للنحلة بلسعه، مدعية أن السم يساعد في التخلص من الالتهابات والندوب.

وبحسب الدكتور كلاي جاكسون، نائب رئيس مجلس إدارة الأكادمية الأمريكية لإدارة الألم، فإنه من غير المستحسن استخدام هذا العلاج، فكثيرون يعانون من حساسية من سم النحل، كما تم الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة للسم خلال العقود السابقة، إذ أصيب البعض بسكتات دماغية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي دليل علمي يظهر أن لسعات النحل يمكن أن تفيد البشر.

فيتامين سي” يمنع نزلات البرد

أثبتت دراسة أجريت عام 2013 أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات “فيتامين سي” لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد من أولئك الذين تناولوا مكملات “فيتامين سي”.

لكن الدراسة نفسها أكدت أن من تناولوا “فيتامين سي” ظهرت عليهم أعراض أخف شدة عند إصابتهم بنزلة برد.

كثرة الوجبات الصغيرة ترفع نسبة الحرق

يدعي البعض أن تناول من 5 إلى 7 وجبات صغيرة خلال اليوم، يعمل على تسريع عمليات الأيض في الجسم، ما يُسرع عملية الحرق.

لكن قالت خبيرة التغذية سمانثا بيلاوسكي، إن الأسلوب السابق “آمن تماما” لكنه ليس صحيحا؛ فبعض الأشخاص قد يتمتعون بنسب حرق عالية حتى لو تناولوا 3 وجبات يوميا.

ومن هنا أكدت “لا تجبر نفسك على اتباع روتين غير مريح خاصة إن كان غير مناسبا لجدولك الزمني، فالخيار الأفضل دائما هو الانتباه لنوعية الطعام ومقداره”.