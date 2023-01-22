عليك معرفتها.. هذه الأعراض ستكشف إصابتك بمرض السكري مبكراً

مع انتشار الإصابة بمضاعفات مرض السكري وآثاره السلبية، ينصح الأخصائيون بضرورة عمل فحص دوري للكشف المبكر عنه خاصة مع ظهور بعض الأعراض الجانبية.

من المؤكد ان اكتشاف مرض السكر لا يمكن تأكيده بدون تحليل مخبري، ولكن قد تظهر بعض الأعراض على الشخص التي تشير إلى بداية هذا المرض، ولكن لكل نوع أعراض وعلامات تميزه عن الآخر.

ووفقاً لموقع “ويب طب” إليكم أبرز العلامات والأعراض التي تساعد في اكتشاف مرض السكر بدون تحليل مخبري:

1. علامات مشتركة بين السكري من النوع الأول والثاني

هناك بعض العلامات والأعراض المشتركة لمرض السكري النوع الأول والثاني قد تساعد في عملية اكتشاف مرض السكر بدون تحليل، وتشتمل على الآتي:

التبول بشكل كثير ومتكرر.

الشعور بالعطش في كثير من الأحيان.

الشعور بالجوع المتكرر مع العلم أنك قد تناولت الأكل في نفس الوقت الذي تشعر به في الجوع.

التعب والإرهاق بشكل مستمر.

الرؤية المشوشة.

شفاء بطيء جدًا للجروح والكدمات.

جفاف الفم.

2. علامات مرض السكري من النوع الأول

عند ملاحظة واحدة من الآتي فهناك احتمالية أنك مصاب بالسكري من النوع الأول:

خسارة في الوزن غير مخطط لها، وذلك عند عدم حصول جسمك على السكر فقد يلجأ الجسم لحرق الدهون البروتينات للحصول على الطاقة، وهذا بالطبع يعني خسارة في الوزن حتى مع عدم تغير نظامك الغذائي.

الشعور بالغثيان، عند لجوء خلايا الجسم لحرق الدهون للحصول على الطاقة، نتيجة هذا الحرق ينتج الجسم مركبات تسمى الكيتونات، وعند تراكم هذه المركبات في الجسم قد تصل إلى حد خطير ومهدد للحياة المصاب، كما يؤدي ارتفاعها إلى الشعور الدائم بالغثيان.

3. علامات مرض السكري من النوع الثاني

هنالك مضاعفات لمرض السكري من النوع الثاني قد تشير للإصابة به وتساعد في اكتشاف مرض السكر بدون تحليل:

الشفاء البطيء للجروح.

الشعور في الحكة وخاصة عند منطقة الفخذ والمنطقة المهبلية.

تكرار الإصابة بالعدوى الفطرية.

زيادة في الوزن.

تغيرات في لون الجلد بحيث يصبح أغمق من قبل خاصة في مناطق الإبط، والرقبة، والفخذ، وتسمى تلك الحالة الشواك الأسود.

الخدر في منطقة الأطراف، اليدين والقدمين .

الرؤية المشوشة.

الضعف الجنسي والانتصاب الضعيف لدى الرجال.

4. علامات مرض سكري الحمل

ارتفاع مستويات ومعدلات السكر أثناء الحمل قد لا تكون لها أي علامات أو أعراض، ولكن من الممكن أن تشعر المرأة الحامل بالعطش أكثر من الطبيعي وأن تتبول أكثر من المعتاد.

وإن ظهور هذه الأعراض لا يغني عن ضرورة إجراء التحليل المخبري، إذ لا يمكن اكتشاف مرض السكري بدون تحليل طبي وتشخيص الطبيب المختص.