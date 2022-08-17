عندما يبكي الإنسان.. أسباب تذرف من أجلها الدموع

ربما يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يبكي لأسباب عاطفية. لكن طبيعة هذه الأسباب تتنوع وتختلف أهميتها من شخص لآخر.

وقام علماء نفس من جامعتي أولم الألمانية وساسكس البريطانية، في دراسة نشرتها دورية “الدافع والعاطفة” (موتيفيشن أند إيموشن)، بتقسيم أسباب البكاء لخمس فئات: الوحدة، والعجز، والتحمل فوق الطاقة، والانسجام، واستهلاك الوسائط.

وأوضح الباحثون أن التصنيف إلى هذه الفئات يعتمد على فكرة أن الدموع العاطفية تحدث عندما لا يتم تلبية احتياجات نفسية أساسية أو يتم إشباعها بشكل مكثف.

ويشير علماء النفس على سبيل المثال إلى أن الشعور بالوحدة ينتج عن عدم تلبية الحاجة إلى القرب، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى البكاء. ويندرج تحت هذه الفئة أيضا فراق الحبيب أو الحنين إلى الوطن.

ووفقا للباحثين، فإن دموع الفرح في المقابل تحدث بعد إرضاء مكثف للحاجة إلى الانسجام، مثل دموع الفرح خلال حفل زفاف.

في حين تنهمر الدموع بسبب العجز عند سماع خبر وفاة شخص ما على سبيل المثال. وبحسب الباحثين، يمكن تمييز الدموع العاطفية بوضوح عما يسمى بالدموع القاعدية التي تحافظ على رطوبة العينين وتحميها. كما تجاهل الباحثون في دراستهم الدموع التي تنهمر كرد فعل انعكاسي على البرد والرياح أو عند تقطيع البصل.

ومن أجل سبر غور بكاء الإنسان، أجرى الباحثون استبيانين عبر الإنترنت وسألوا أفرادا عن أسباب الدموع العاطفية. وفي تجربة أخرى، طُلب من الأشخاص كتابة مذكراتهم اليومية، والتي أظهرت على سبيل المثال أن الشباب يبكون أكثر من كبار السن بسبب شعورهم بتحمل أعباء فوق الطاقة.

ويرى علماء النفس الدراسة كأساس لمزيد من الأبحاث حول ظاهرة الدموع العاطفية. وقال الباحث المشارك يوهانيس كيلر، وهو رئيس قسم علم النفس الاجتماعي بجامعة أولم، إن هناك حتى الآن نقصا في معرفة أثر الدموع على ما إذا كان شخص ما سيدعم شخصا آخر. يمكن أن يساعد تحديد الأسباب الخمسة الأكثر شيوعا للبكاء في الإجابة عن هذه الأسئلة في المستقبل.