غذاء لا غنى عنه.. ما الكمية المثالية للخضار التي يجب تناولها يوميًا؟

لا يخفى على أحد الكنز التغذوي الذي تحتويه الخضار المختلفة، إذ إنّ العناصر الغذائية الموجودة فيها تجعلها غذاءً لا غنى عنه.

في هذا الشأن، أشارت الدكتورة “ماريا ديوجيفا”، خبيرة التغذية الروسية، الى أن الشخص السليم يجب أن يتناول 400-500 غرام من الخضروات الطازجة والمطبوخة يوميا.

وفي مقابلة مع Gazeta.Ru، أشارت الاختصاصية إلى أن الشخص السليم يجب أن يتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات في اليوم. كما يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع.

وتقول:”يفترض أن الشخص السليم يجب أن يتناول على الأقل 400 غرام من الخضروات في اليوم، والكمية المثالية هي 500 غرام وأكثر. ومن الأفضل تناولها طازجة، لأنّ المعالجة الحرارية تدمّر بعض المواد المفيدة، مثل فيتامين С”، لافتةً الى أنه “كلما تنوّع طبق الخضار، كان أكثر فائدة للصحة، لذلك يجب ألا ننسى الكوسا والباذنجان ومخلل الملفوف والجزر والشمندر”.

في سياق متصل، أشارت الى أن “الكمية المثالية من الأسماك والمأكولات البحرية للشخص السليم هي مرتين في الأسبوع، على أن تكون إحداها أسماكًا دهنية، مثل الرنجة والماكريل والسلمون وغيرها. هذه الأسماك غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، التي تخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

ورأت أنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي على مصدر للكالسيوم الضروري لصحة العظام والوقاية من مرض هشاشة العظام.

وتقول: “من الضروري تناول 2-3 حصص من منتجات الألبان في اليوم للحصول على كمية الكالسيوم اللازمة- كوب من الحليب، 125 غرام زبادي (لبن)، و30 غرام من الجبنة توفّر كمية الكالسيوم المطلوبة”.