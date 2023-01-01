فائدة غير متوقعة للقاح الإنفلونزا... ما هي؟‏

من المعلوم أن لقاح الإنفلونزا هو تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجسام مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز ‏المناعي لدى الإنسان.‏

ولكن، اكتشف باحثون من جامعة “كالجاري” الكندية فائدة غير متوقعة للقاح الإنفلونزا الموسمية‎.‎

ووفقا للباحثين من الجامعة الكندية، فإن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين‎.‎

وأجرى فريق من الباحثين دراسة من خلال مراجعة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين من سكان مقاطعة ألبرتا الكندية على مدى ‏تسع سنوات‎.‎

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا يجب أن يوصى به بشدة للجميع، على غرار ما ينصح به بالفعل للمصابين ‏بأمراض القلب‎.‎

ونقل موقع‎ scitechdaily ‎عن الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور مايكل هيل، قوله: “أردنا معرفة ما إذا كان اللقاح له نفس الصفات ‏الوقائية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل ‏بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا”.‎

وأضاف هيل أن الفائدة العامة للتطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية يمثل “اكتشافا جديدا نأمل أن يؤدي إلى مزيد من ‏الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى‎”.

وأوضح أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي تسبق غالبا النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن منع أو تقليل شدة الإنفلونزا يوفر عاملا ‏وقائيا، وخاصة للسكتة الدماغية‎.‎